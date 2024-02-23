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事关旅游年票办理！洛阳发布最新声明
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳旅游 2024.04.08 23:29

　　近日，洛阳市旅游年票管理办公室发布最新声明称，近段时间，我市发现多起年票办理造假现象，主要表现为：年票“黄牛”与非法年票代售点相互串通，在各媒体平台大肆发布违规信息，或在火车站、高铁站、高速出入口等游客集散地现场招揽，通过私刻公章等手段伪造证明，为不符合办理条件的外地游客大量办理洛阳旅游年票，高价出售牟取暴利。

　　洛阳市旅游年票管理办公室提醒广大游客：洛阳旅游年票仅限洛阳市民、都市圈城市和大湾区范围人群办理，其他地区人群均不能办理，勿轻信网上的违规办理广告，请您不要通过非法渠道购买洛阳旅游年票，因为这样的行为可能会带来不必要的麻烦和风险，请您理解。任何因个人选择而进行的非法购买行为，所产生的后果需由您自行承担，并可能涉及相关责任的追究。感谢大家长期以来对洛阳旅游年票相关工作的监督和支持。

　　洛阳市旅游年票管理办公室

　　2024年4月6日
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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