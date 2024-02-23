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邵雍“遇事能前知” （河洛拾珠）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2024.04.08 08:04

　　邵雍“遇事能前知”，在《宋史》中有记载，“伊川先生”程颐曾说：“其心虚明，自能知之。”

　　洛阳桥南数百米，路东就是邵雍故居，住在附近的沈老先生从小听着邵夫子的故事长大，讲到几个故事，怪有意思的。

　　现在的洛阳桥，以前是个渡口，丰水季节行船，枯水季节架桥，邵雍就在桥头摆摊占卜。一天，一个人推着独轮车从摊前经过，问：“邵夫子，我天黑前能走到家不？”邵雍说：“走快走不到家，走慢能走到家。”

　　此人听了很不服气，咋可能走快却走不到家？于是他紧走两步，结果车轮轧住一块石头，把车弄坏了。这下只得去喊人修车，晚上果然到不了家。

　　这天，邵雍照旧坐在摊前，瞅见一个男人挑着担子，两头各有一个孩子，他忍不住说：“这个男子穷是穷，一担挑着两条……”“龙”字尚未出口，天上一声惊雷。完了，泄露天机要受罚！邵雍忙说要上厕所，托旁人帮着看摊。他前脚才走，就有飞龙从天而降，把替他看摊的人双眼抠瞎了。

　　人家因为自己失去了双眼，以后靠啥谋生？邵雍便把算卦的本事教给此人，从那以后，算卦的就大多是盲人了。

　　在洛阳一担挑着两条龙，说的应是赵匡胤他爹，但赵匡胤是北宋开国皇帝，邵雍怎么能看到这？传说毕竟是传说，讲故事的老先生也说未知真假，听听罢了。

　　还有个更玄乎的。说邵雍临终前算到邻居有一个四五岁的孩子，长大后会当“揭墓贼”，于是要求自己离世后钉棺材板时一定让这孩子在一旁看着。众人不解，但照做了。

　　一二十年后，有人想去伊川盗邵雍墓发财，同伙儿正是那个孩子，他说：“不用去了，我早看过，里头没值钱东西。”

　　虽然这些都是老百姓在事实基础上编的故事，天花乱坠不足为信，但其中深含人们对邵夫子的尊敬和爱戴，绝对是真的！（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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