“赏花经济”如何借春风丨焦点网谈

最是一年春好处，牡丹花开又逢君。第41届中国洛阳牡丹文化节开幕之际，漫步古都街头，“花中之王”牡丹铺香染翠，在轻拂的春风中将大地妆点，天南海北的游人漫步花海，在蕊香和风中体验“洛阳牡丹甲天下”。

最是一年春好处，牡丹花开又逢君。

第41届中国洛阳牡丹文化节开幕之际，漫步古都街头，“花中之王”牡丹铺香染翠，在轻拂的春风中将大地妆点，天南海北的游人漫步花海，在蕊香和风中体验“洛阳牡丹甲天下”。

第41届中国洛阳牡丹文化节宣传片

数据显示，洛阳上榜清明节热门赏花踏青目的地TOP10；清明假期民宿预订量热门城市排名，洛阳位居全国第二。这个春天，发出“牡丹邀约”的洛阳，在文旅圈再一次扬起了“向心力”，刷足了“存在感”。

历时41载，中国洛阳牡丹文化节“花开不败、常开常新”，在与时代浪潮的一次次碰撞中，演绎出“一朵花、一个节、一座城”相互成就的佳话。这朵根植河洛沃土的“花”，何以越开越艳、长盛不衰?

洛阳牡丹 图源：河南日报

一

有人说，洛阳牡丹一开，属于中国人的“文化DNA”就动了。

根植在十三朝古都洛阳的深厚土壤里，洛阳牡丹总是氤氲着浓郁的历史气息，散发着“始于颜值、敬于文化”的独特气质，激发国人内心共鸣、共情、共振。

共鸣，源自盛世的神往。洛阳牡丹史，古今盛与衰。始于隋、兴于唐、甲天下于宋，洛阳牡丹兴盛的时代，大抵都家国兴盛。古人有云，“天下之治乱，候于洛阳之盛衰而知;洛阳之盛衰，候于园圃之兴废而得”。

可以说，洛阳牡丹的发展史，不仅是栽培技术的进化史，也是一部国运盛衰“风向标”。千百年来，“洛阳牡丹”最打动人心的就是其中蕴含的盛世色彩，暗合着中国人对国家强盛的心驰神往。

共情，源自幸福的期许。回溯历史，从“须是牡丹花盛发，满城方始乐无涯”，到“花开花落二十日，一城之人皆若狂”，每到洛阳牡丹花开时节，繁花似锦、万人空巷、普天同庆的狂欢一次次上演。

品味当下，牡丹文化节期间洛阳单日人口流入指数高过春运时期，游客甚至不惜排队一个小时，只为看30秒“银丝贯顶”等稀有牡丹芳容。历史与现实奇妙呼应，洛阳牡丹持续用情感释放的狂欢盛宴，承载着人们对幸福生活的热爱和向往。

共振，源自民族的认同。多少年来，洛阳牡丹绽放在见证幸福联姻的一纸婚约中，定格在充满时代回忆的国民床单上，早已突破园艺的范畴，成为融入国人生命的“国民之花”，寄托着对一个民族、一个国家的认同和希冀。

如果对“洛阳牡丹热”追本溯源，那便是在一次次“中国式浪漫”的开启中，激活了文化自信这一“最基本、最深沉、最持久的力量”，照亮中国人的精神原乡。

第41届洛阳牡丹文化节现场 图源：河南日报

二

岁岁年年花相似，年年岁岁节不同。

今年牡丹文化节，洛阳按照“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”的新文旅理念，以沉浸式赏花为主线，举办赏花游园、文化演艺、时尚消费等异彩纷呈的活动，邀请游客共赴一场春日的心灵之约。

开启一场“奇妙游”。在这个拼创意的时代，任谁都不喜欢“一个套路用到烂”。在牡丹文化节开幕式，奇幻文旅微电影《锦鲤与花神》用AI技术讲述牡丹花神动人传说；牡丹文化节期间将举办“相约神都·漫步花海”沉浸式赏花、东方博物馆之都奇妙游等活动。面对“思维清奇”的游客，洛阳不按套路出牌，用一个个脑洞大开“拿捏”游客，引人奔赴。

主打一个“氛围感”。走在洛阳街头，“三步一公主，五步一贵妃”，“汉服赏花”成了洛阳近期的热门街景。从“汉服热”席卷大街小巷，到夜宿牡丹园与花海同眠，再到“博物馆奇妙游”海量“圈粉”……贯穿日与夜，链接古与今，多幕场景流动、多角色扮演、多感官体验，掀起的正是一场沉浸风。

感受一把“国潮风”。今年，洛阳策划了“隋唐潮迪狂欢夜”“薛之谦‘天外来物’巡回演唱会——洛阳站”“青春洛YOUNG 潮享消费”“洛阳牡丹时装周”等一系列“潮味十足”的精彩活动，吸引一众网友喊话“票已订好，洛阳等我”。

古老的文明讲述崭新的叙事，洛阳牡丹一次次用创新表达营造“熟悉的陌生感”，穿过岁月长河，历经风雨洗礼，依旧青春常在、历久弥新。

观赏牡丹的游客 图源：洛阳旅游

三

3月以来，“赏花经济”热度不断攀升。春风拂过，河南洛阳街头牡丹花开正艳，江西婺源油菜花田遍地金黄，西藏林芝桃花烂漫……

“赏花经济”如何绽放新活力？洛阳牡丹正以其娇艳坚韧之姿，持续释放致富之力、和合之力，在与新时代高质量发展的价值对焦中，驶向更加开阔的梦想彼岸。

科技为本，丰富“花”的供给。对于洛阳牡丹来说，文化成就了内在美，科技塑造了外在美。近年来，洛阳推动科学育种，牡丹逐步发展为九大色系、1400多个品种，实现从“花开花落二十日”到“牡丹花开遂人愿”的转变。

2019年，中国北京世界园艺博览会牡丹芍药国际竞赛上，洛阳牡丹金、银、铜奖获奖数均位列第一，“代表了中国水平”。盛名之下、游客云集，中国洛阳牡丹文化节会总收入高至近300亿元，一朵花带“火”一座城。

产业为基，拉长“花”的链条。向牡丹栽培的上游延伸，洛阳牡丹种植面积达7.7万亩，拥有千亩以上牡丹芍药种植基地5个，扮靓河洛乡村，搞活乡村经济。

向文旅文创的下游拓展，洛阳牡丹“入馔”“入饮”“入妆”“入画”，开发出4大类型产品340多种深加工产品，牡丹产业总产值超13亿元，牡丹瓷、牡丹画等文化产品享誉神州大地。

文化为魂，拓展“花”的市场。洛阳挖掘花的文化，放大花的优势，发掘花的价值，与北京、重庆、山西合作建牡丹园3个，在上海、广州、佛山、东莞、昆明等地建设洛阳牡丹催花基地7个，成功创建全国首个国家级出口牡丹芍药种苗花卉质量安全示范区，牡丹芍药鲜切花出口欧美等发达国家和地区，走向世界大舞台。

优三产、强二产、带一产，一朵牡丹早已实现“颜值”变“产值”，实现了立体综合开发，“绽放”出绚丽的产业之花。与时俱进的洛阳牡丹，传承着灿烂的底蕴，创造着动人的表达，孕育着多元的产业，引领着这座古老而崭新的城市走向新的辉煌。

每到春日花开，人们总会放下手中事，去赏一朵花，这就是根植于中国人心中的浪漫。吹过春天的风，河南洛阳朵朵牡丹恣意绽放，静待客来。

总策划：翁铁军

监审：李涛

统筹：朱琨 赵强

主编：齐亚琼

审核：王振伟 冯祖选

执笔：张锐鑫

编辑：杨琨

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