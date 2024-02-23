央媒观洛丨不讲排场讲创意 洛阳牡丹文化节开出新意

文化之美不在于排场大不大，而在于创意新不新。4月1日晚，一场简约而充满巧思的演出拉开了第41届中国洛阳牡丹文化节的帷幕。

新华社郑州4月2日电(记者 李俊、张兴军、韩朝阳)文化之美不在于排场大不大，而在于创意新不新。4月1日晚，一场简约而充满巧思的演出拉开了第41届中国洛阳牡丹文化节的帷幕。

当天下午6点半，洛阳市会议中心，车身贴有“向拥军模范代表、优秀青年代表致敬！”“向广大医务工作者、教育工作者致敬!”等横幅的大巴车队，驶向位于上阳宫文化园的开幕式现场。

洛阳市文化广电和旅游局局长李振刊说，以往，开幕式的首选场地都是容纳2万多人的大型体育场馆。今年，选择在园区的露天广场举行，现场仅邀请了260多位观众，大多是社会各界先进典型和游客代表。

这是4月1日晚拍摄的第41届中国洛阳牡丹文化节开幕式现场。新华社记者 郝源 摄

灯火点亮上阳宫，飞檐翘角夜色美。晚7时许，天空下起了小雨，广场虽然略显拥挤，但观众仍然兴致勃勃。

唐装仕女的歌舞《花盛洛阳城》拉开了演出序幕，李白心中“谁家玉笛暗飞声，散入春风满洛城”的洛阳春景徐徐展开，白居易笔下“花开花落二十日，一城之人皆若狂”的赏花盛景扑面而来。

这是4月1日晚拍摄的第41届中国洛阳牡丹文化节开幕式现场。新华社记者 郝源 摄

河南省道德模范、洛阳小红帽志愿服务团队负责人付会斌说：“作为受邀参加开幕式的市民代表，这份礼遇既欣喜，也自豪。”

演出节目中，用人工智能技术制作的《锦鲤与花神》等短视频引人瞩目。主办方说，这些短视频是为观看网络直播的网友准备的。虽然现场观众不多，但是利用线上渠道传播，截至开幕式直播结束，相关话题已有过亿人次关注。

“节俭办会，既可以利用现有场景场地，降低舞美场地费用，原创文化类节目今后还能在文旅景区反复演出，初步估算费用支出比往年减少2/3。”李振刊说。

这是4月1日晚拍摄的第41届中国洛阳牡丹文化节开幕式现场。新华社记者 郝源 摄

自1983年起，洛阳已举办40届牡丹文化节。近年来，通过践行“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”的新文旅理念，洛阳成为了热门旅游目的地。主办方预计，今年牡丹文化节期间，将有超2000万人次游客。

开幕式尾声，三位市民、游客代表与举办方共同启动“点蕊”仪式，宣告第41届中国洛阳牡丹文化节开幕。

据了解，今年，洛阳牡丹文化节的赏花期将持续至5月5日，期间，洛阳准备了“相约神都·漫步花海”沉浸式赏花活动、东方博物馆之都奇妙游等11项主体活动诚待八方来客。(视频：刘振坤)