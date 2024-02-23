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李丽娟：病床前的手工艺品 从死神手中“抢回”丈夫
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.03 08:42
李丽娟

　　小狗、荷花、牡丹、玫瑰……在涧西区长四社区居民李丽娟的手中，一根针、一团线，就足以创作出多种惟妙惟肖的手工艺品。在她退休后创业开办的网络小店里，这些手工艺品被销往广州、上海、四川、江苏等地。

　　和很多为了梦想的手工艺人不同，55岁的李丽娟说，她做手工是为了兑现31年前和丈夫结婚时，她许下的那句“无论生老病死都不离不弃”的承诺，“我所有的作品，几乎都是在我丈夫的病床前完成的”。

　　誓从死神手里“抢人”

　　4月1日是李丽娟的生日，李丽娟说，从丈夫确诊癌症的那天起，她每年的生日愿望只有一个，那就是希望自己的下一个生日、下下一个生日，丈夫都还在她的身边。

　　李丽娟和丈夫是青梅竹马，到今年，他们已经携手走过了31年。

　　李丽娟和丈夫都是大厂职工，生活虽然过得不算富裕，但一直有滋有味，直到2019年5月，丈夫因身体不适入院检查，一纸肺癌晚期的诊断通知书让李丽娟不知所措。“医生当时告诉我，我丈夫只剩下5个月的时间，我感觉天要塌了。”她说。

　　经历了从震惊、不可置信，到痛苦、逐步接受的漫长心理过程，李丽娟擦干眼泪告诉自己，要振作、要帮助丈夫活下去。为此，她开始积极为丈夫奔走，研读疾病材料、商定治疗方案、筹措治疗资金……她竭尽全力，誓从死神手里“抢人”。

　　也许是爱创造奇迹，如今5年过去，早已打破了当初“5个月生命时限”的预言。李丽娟说，目前，丈夫每月依靠药物维持，花费约3000元，但由于前期治疗家里已花了不少钱，为了能让丈夫减轻心理负担安心养病，已经退休的她决定创业补贴家用。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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