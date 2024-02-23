清明假期洛阳多云天气为主 气温逐步回升

今日洛阳阴天，部分地区有小雨或零星小雨，东北风3级左右，气温12℃～17℃。

今日洛阳阴天，部分地区有小雨或零星小雨，东北风3级左右，气温12℃～17℃。 明日，我们将迎来清明假期。清明最宜牡丹红，万态千姿竞艳容。牡丹花开时节，洛阳将迎来八方宾朋前来赏花。 昨日，省气象台发布河南2024年清明假期天气，预计清明假期，我省以多云天气为主。5日，我省西部、南部有小雨或零星小雨，气温逐步回升；6日，全省大部分地区最高温度在20℃以上。整体天气情况有利于您假期出行。 气象部门提醒：由于前期我省气温偏高，清明假期期间，太行山和伏牛山东部林区森林火险等级3级，须注意防范森林火灾。公众踏青、祭祀时须注意用火安全。 市气象台根据最新气象资料分析，未来几天云系较多，周前期温度较上周偏低。 最近几天天气预报 今日：阴天，部分地区有小雨或零星小雨，东北风3级左右，气温12℃～17℃。 明日：阴天到多云，偏东风2级～3级，气温10℃～19℃。 5日(周五)：晴天到多云，气温8℃～20℃。 6日(周六)：多云间晴天，气温9℃～23℃。 7日(周日)：多云到晴天，气温11℃～24℃。 8日(周一)：晴天间多云，气温12℃～24℃。 9日(周二)：多云到阴天转小阵雨，气温10℃～24℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）