洛阳市城管局：实现7.8万余个停车位管理服务“一张网”

今年以来，洛阳市城管局紧紧围绕市委市政府工作部署，对标高质量创建全国文明城市新要求，全力推进各项重点工作，推动市容秩序管理工作持续向好。

利用22:00至次日6:00时段，进行夜间道路冲洗作业，让城市环境更干净靓丽；24小时开放公厕由原来的56座扩大至100座，为市民游客提供更加舒心、方便的如厕服务……

今年以来，洛阳市城管局紧紧围绕市委市政府工作部署，对标高质量创建全国文明城市新要求，全力推进各项重点工作，推动市容秩序管理工作持续向好。

在环境卫生方面，洛阳市城管局按照主次干道每周2次、背街小巷每周1次的频次，对全城道路进行“拉网式”清洗，延长城市公厕开放时间，中心城区100座24小时开放公厕全部挂牌开放，所有公厕延时至夜间12点。

在市容秩序整治方面，今年以来洛阳市城管局多次组织开展市容环境治理提升行动，督导各城市区拆除违规围挡及整治破损、脏污围挡，规范和清理各类占道经营、车载贩卖行为，实现城市区649个公共停车场、7.8万余个停车位管理服务“一张网”，并在城市重点区域、重要节点进行彩化布置，着力打造干净整洁、安全祥和的城市环境。

下步，洛阳市城管局将进一步增加清扫作业频次和保洁力度，对市区道路、环卫设施和城市家具进行全面冲洗；持续治理市容秩序，重点清理各类软体条幅、小广告，深入开展五星级夜市创建活动；强化市政设施治理，清查、整治施工围挡乱象，清理违法私设地锁、地桩、隔离墩等路障；开展停车秩序治理，加强对51条主要路段、5种严重违停行为的治理力度。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 赵晨熹 文/图)