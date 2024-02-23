4月3日牡丹花情预报

国色朝酣酒，天香夜染衣。目前，全市牡丹观赏园人工调控花期牡丹连片盛开，露地自然花期牡丹早开品种陆续开放。

国色朝酣酒，天香夜染衣。目前，全市牡丹观赏园人工调控花期牡丹连片盛开，露地自然花期牡丹早开品种陆续开放。

隋唐城遗址植物园：全园共有约120个品种牡丹开放，主要分布在九色园。其中：盛开的牡丹品种有嫦娥奔月、荷花绿、彩绘、胜葛巾、蓝月亮等；初开的牡丹品种有雪里紫玉、景玉、鲁粉、三变赛玉、琉璃贯珠等。另外，千姿牡丹园垂枝桃、寿星桃、紫荆、早樱等万余株正值盛花期，海棠园的火焰海棠、绚丽海棠、道格海棠、王族海棠等万余株海棠盛开。

中国国花园：全园共有约80个品种牡丹开放，主要分布在秋翁遇仙亭、春归花屋、唐风随影广场、火炼金丹广场附近。其中：盛开的牡丹品种有凤丹、鲁粉、黑海撒金、珊瑚台等；初开的牡丹品种有宫样妆、乌龙捧盛、朱砂垒、琉璃贯珠等。园内紫荆、西府海棠、垂丝海棠等竞相绽放。

王城公园：全园共有约110个品种牡丹开放，主要分布在沉香楼、牡丹仙子等处。其中：盛开的牡丹品种有景玉、王城春早、姚黄、彩绘、蓝月亮等；初开的牡丹品种有黑海撒金、玛瑙翠、雨露鲜花、鲁粉等。园内樱花、垂丝海棠、碧桃等竞相绽放。

国家牡丹园：全园共有约40个品种牡丹开放，主要分布在南园牡丹展览馆、凤丹林、北园九色台。其中：盛开的牡丹品种有美艳、明星、蓝月亮、粉中冠、富贵满堂、洛阳红、春柳、彩绘等；初开的牡丹品种有北洋粉、朝阳红、绿幕隐玉、太平红、春柳、如花似玉等。园内碧桃、紫荆、连翘、海棠、榆叶梅等竞相绽放。

南山牡丹园：全园共有约20个品种牡丹开放，主要分布在九色花田、牡丹花海区域。主要品种有景玉、雪塔、赵粉、鲁粉、蓝月亮、洛阳红、黄翠羽等初开。近6700平方郁金香大面积盛开，园内碧桃、海棠、樱花、梨花、美人梅、垂枝桃等竞相绽放。

国际牡丹园：全园共有约20个品种牡丹开放，主要分布在华夏园早花区小拱棚和生产科技园的大温室。其中：盛开的牡丹品种有红绫、洛阳红、蓝月亮、二乔、彭州紫等；初开的牡丹品种有三月兰、粉乔、凤丹白、黄冠、太阳、芳纪等。园内荷包牡丹、连翘、海棠、紫荆、碧桃等竞相绽放。

神州牡丹园：全园共有约75个品种牡丹开放，主要分布在国韵阁、富贵楼、国花坛、妙心禅院、牡丹文化区等处。其中：盛开的牡丹品种有蓝月亮、蓝宝石、蓝芙蓉、景玉、香玉、月宫烛光等；初开的牡丹品种有白鹤卧雪、琉璃贯珠、粉中冠、绿幕隐玉、贵妃插翠等。园内红叶李、玉兰、棣棠、碧桃、紫荆等竞相绽放。

第41届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2024年4月2日