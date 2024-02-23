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诸葛亮谦虚吗（河洛学堂）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2024.04.01 08:11

　　说诸葛亮很谦虚，理由是他字孔明，你信吗？

　　有位朋友在抖音上关注了一个讲历史知识的号，主播讲得生动有趣，很吸引人，朋友天天看，看得津津有味。前几天，该主播讲到诸葛亮，说诸葛亮字孔明，这个孔是一个小窟窿，诸葛亮收敛自己的光芒，只通过小窟窿透出那么一点点明，你看，诸葛亮多谦虚！

　　这么教人，可太坑了！

　　《三国演义》中讲到空城计，说“孔明乃披鹤氅(音同厂)，戴纶(音同官)巾，引二小童携琴一张，于城上敌楼前，凭栏而坐，焚香操琴”，这里的孔明就是诸葛亮。

　　诸葛亮，复姓诸葛，名亮，字孔明。

　　字，就是在本名外所取的与本名意义相关的另一个名字。《颜氏家训》中有：“古者名以正体，字以表德。”字用来表德行，因此也叫表字。古代男子成年后，不便直呼其名，人与人之间相敬而呼，必称其表德之字。

　　自古以来，孩子的名字都寄托着长辈的无限希望，都已经给孩子取名亮了，难道会希望他只有一孔之明吗？肯定不是。

　　在现代汉语中，孔有三个意思，作为名词是洞、窟窿、眼儿；作为量词，用于窑洞，一孔窑洞；再有就是姓了，但在古代汉语中，孔还有很多义项，其中就有甚、很的意思。比如孔武有力，孔就是很的意思，武指勇猛，孔武有力形容勇猛而有力量。又比如“君才孔优，能仕能隐”，你用洞的意思去解释，那就说不通，这里一定是说此人很优秀。

　　那么，孔明就是甚明、很明，绝对不是什么“一孔之明”“孔中显明”——瞎谦虚，别上当！（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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