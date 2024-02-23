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新文旅也是文艺院团的春天（河洛谈）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2024.03.29 08:20

　　“通过艺术表现形式创新、传播营销模式创新增强发展活力”“创造更多适应时代需求、顺应年轻人喜好的文艺精品”“为洛阳文旅发展打造更多文艺场景、注入更多文艺内涵”……日前，市委书记江凌前往洛阳豫剧院、曲剧院、歌舞剧院等文艺院团调研，从改革发展到剧目创作再到人才培养，现场问得仔细，座谈谋得深入，饱含殷切期待。

　　提起文艺院团，不由得想起几个场景。先是去年爆火全网的越剧小生陈丽君，其在越剧《新龙门客栈》中扮演玉面郎君贾廷一角，英俊的形象、精湛的演技，特别是那邪魅的一笑，使其“圈粉”无数，而这个剧也以舞台搬进“客栈”、观众席位就是“客栈”用餐区域的观演模式创新，叫好又叫座。再是今年2月，河南豫剧院青年团在乡村演出的热闹场面，哪怕下雨下雪，台下也是人头攒动。现场，有演员为了拉近观演距离，特意跑到台下与观众互动，让人又惊又喜；网上，一条条相关短视频赢得广泛点赞，很多年轻人纷纷感叹“迷上看戏了”“氛围不输演唱会”……

　　上述两个场景至少带给我们两大启示：一是很多文艺院团既有着深厚的文化底蕴，也有着庞大的观众群体；二是当文艺院团拥抱新文旅理念，在创作演艺上拿出颠覆性创意、实现沉浸式体验、融入年轻化消费、顺应移动端传播，纵然一度沉寂，也能迎来新的春天。正如安徽安庆，融合黄梅戏与新业态，打造名为“小辞店”的文化艺术体验馆，在这里既可听一场原汁原味的黄梅戏，也可喝咖啡、看展陈、体验黄梅戏服饰及摄影，打开了市场新空间。再如我市，在今年春节举办的“天街奇幻夜·神都洛阳年”盛会上，有杂技演员着汉服再现“盛陈百戏”，有戏曲演员扮古代将军展示“战时英姿”，一时间成为市民游客竞相追捧的NPC。

　　文艺院团应时而生，也当与时俱进。既扎根群众、锤炼精品，也放宽眼界、走向大众，以新文旅理念打造更多演艺新场景、观演新体验、跨界新玩法，“老院团”定能焕发新荣光。（洛平）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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