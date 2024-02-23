擦亮“专精特新”金字招牌（河洛谈）

“专精特新”连续3年写入政府工作报告。2024年政府工作报告在提到“加快发展新质生产力”时，明确提及“促进中小企业专精特新发展”；中共中央政治局委员、国务院副总理张国清在河南调研时也强调，加快培育壮大专精特新企业，为发展新质生产力注入新动能。这都体现了我国支持专精特新企业发展的决心。

“专精特新”连续3年写入政府工作报告。2024年政府工作报告在提到“加快发展新质生产力”时，明确提及“促进中小企业专精特新发展”；中共中央政治局委员、国务院副总理张国清在河南调研时也强调，加快培育壮大专精特新企业，为发展新质生产力注入新动能。这都体现了我国支持专精特新企业发展的决心。

专精特新企业是推进新型工业化、发展新质生产力的重要力量。如今，一大批专精特新企业在各个细分领域发挥着承上启下、举足轻重的作用。它们长期专注于产业链、供应链、创新链的关键节点，规模虽小，但能量巨大，以强劲的自主创新能力与核心竞争力影响着整个产业链的上下游环节，同时又为许多新产品、新模式、新服务埋下创新的种子，可谓既滋养了新市场，又孵化了新质生产力，为现代化产业体系建设提供了坚实支撑。

近年来，洛阳坚持以科技创新引领产业升级，持续加强优质中小企业培育。截至目前，我市拥有省级专精特新中小企业325家，基本形成了良好梯度培育格局。这些企业也成为科技创新领域的排头兵。比如百克特，专注于钢丝绳无损检测设备及检测技术服务，已成为在该领域“国标”制定方面拥有强力话语权的“隐形冠军”企业；比如中实重机，以一台效率更高、能耗更低的“魔法炉”铸就“国内最大吨级炼铜阳极炉”……放眼河洛大地，一个个专精特新企业正在完成由小到大、由大到强、由强变优的进阶。

当然，专精特新企业成长既需“自身硬”，也需“好风好雨好土壤”。当前，一些专精特新企业仍存在可持续融资困难、人才吸引力不强、发展环境受限等制约因素，尤需我们坚持问题导向，加强服务保障，为其发展壮大营造良好环境，让“专精特新”这块金字招牌更加“货真价实”。（洛平）