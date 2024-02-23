洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

擦亮“专精特新”金字招牌（河洛谈）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2024.03.28 08:46

　　“专精特新”连续3年写入政府工作报告。2024年政府工作报告在提到“加快发展新质生产力”时，明确提及“促进中小企业专精特新发展”；中共中央政治局委员、国务院副总理张国清在河南调研时也强调，加快培育壮大专精特新企业，为发展新质生产力注入新动能。这都体现了我国支持专精特新企业发展的决心。

　　专精特新企业是推进新型工业化、发展新质生产力的重要力量。如今，一大批专精特新企业在各个细分领域发挥着承上启下、举足轻重的作用。它们长期专注于产业链、供应链、创新链的关键节点，规模虽小，但能量巨大，以强劲的自主创新能力与核心竞争力影响着整个产业链的上下游环节，同时又为许多新产品、新模式、新服务埋下创新的种子，可谓既滋养了新市场，又孵化了新质生产力，为现代化产业体系建设提供了坚实支撑。

　　近年来，洛阳坚持以科技创新引领产业升级，持续加强优质中小企业培育。截至目前，我市拥有省级专精特新中小企业325家，基本形成了良好梯度培育格局。这些企业也成为科技创新领域的排头兵。比如百克特，专注于钢丝绳无损检测设备及检测技术服务，已成为在该领域“国标”制定方面拥有强力话语权的“隐形冠军”企业；比如中实重机，以一台效率更高、能耗更低的“魔法炉”铸就“国内最大吨级炼铜阳极炉”……放眼河洛大地，一个个专精特新企业正在完成由小到大、由大到强、由强变优的进阶。

　　当然，专精特新企业成长既需“自身硬”，也需“好风好雨好土壤”。当前，一些专精特新企业仍存在可持续融资困难、人才吸引力不强、发展环境受限等制约因素，尤需我们坚持问题导向，加强服务保障，为其发展壮大营造良好环境，让“专精特新”这块金字招牌更加“货真价实”。（洛平）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    果蔬净化器真的有用吗
    果蔬净化器真的有用吗
    果蔬净化器真的有用吗
        近日，洛龙区58岁的蒋女士买了一篮草莓，清洗时，她的儿媳提醒说，草莓容易藏污纳垢，应该用果蔬净化器洗。
  • ·孩子居家雾化 家长需了解这些细节
  • ·减肥可以参考糖尿病食谱吃吗？
  • ·蛋白粉并非人人皆宜 是否补充因人而异
    • 花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳中心城区科技产业提升项目加快施...
  • 冲刺今年投产！中州时代首批厂房配套...
  • 4月1日免费开抢！洛阳“出游大礼包”...
  • 4月1日开始！洛阳中小学教师资格认定...
  • 洛阳地铁牡丹专列来啦！3月28日正式上...
  • 取消周一闭馆！延时开放！洛阳古墓博...
  • 江凌到偃师区调研
  • 洛阳匾额博物馆基本陈列重新对外开放...
  • 洛阳汽车类机动车驾驶人考场名称变更...
  • 623家企业提供6.5万余个岗位！洛阳首...
    		•
    百姓呼声
    河科大为何将校地共建的图书馆占为己有？
    缴纳契税后需缴纳维修基金才能享受补贴？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    海棠花开 春意盎然

    云端之上

    隋唐牡丹初绽放

    隋唐园观美景
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605