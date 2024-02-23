天宝三载 “载”从何来（河洛学堂）

读过本网26日《河洛地理·寻迹洛阳十三朝：唐》的读者，或许发现了这个细节：文中提到“武德三年”“贞观十九年”“神龙元年”，用的都是“年”，可到了李白在洛阳遇见杜甫时，就成了“天宝三载”，为何这里用“载”？

读过本网26日《河洛地理·寻迹洛阳十三朝：唐》的读者，或许发现了这个细节：文中提到“武德三年”“贞观十九年”“神龙元年”，用的都是“年”，可到了李白在洛阳遇见杜甫时，就成了“天宝三载”，为何这里用“载”？

自秦汉至今，春夏秋冬循环一次的十二个月，一直被称为“年”，其中只有一次例外，就是唐玄宗在天宝三年正月“改年曰载”，于是就有了天宝三载，李杜相逢；天宝六载，玄宗改温泉宫为华清宫；天宝十五载，安禄山在洛阳称大燕皇帝……

唐玄宗为何改年为载？他在诏书中略微解释了一下：“(朕)未明求衣，日昃忘食……历观载籍，详求前制，而唐虞之际，焕乎可述……可改天宝三年为载。”大意是说，这些年来，朕天不亮就起床，太阳已偏西还顾不上吃饭，废寝忘食，励精图治。朕翻遍了典籍，详细探究前代的制度，觉得尧舜时代真是灿烂美好。因此，朕决定敬顺当时的制度，把天宝三年改为天宝三载。

为何说学习尧舜就要改年为载？因为《尔雅》中有“夏曰岁，商曰祀，周曰年，唐虞曰载”，即夏朝说一岁两岁，商朝说一祀两祀，周朝说一年两年，唐虞之际则说一载两载。玄宗认为自己开创的盛世堪比唐虞时代。

《资治通鉴》记载，天宝元年(公元742年)，陈王府参军田同秀诓唐玄宗，说玄元皇帝老子在丹凤门上空现身，告诉他“我藏灵符，在尹喜故宅”。尹喜就是当初劝老子写下《道德经》的那个关令。玄宗派人去寻，果得灵符，其上文字暗中与新年号“天宝”相应，皇帝大喜。唐人杜光庭在《历代崇道记》中说，到了天宝三年，玄宗发现灵符上有“天宝千载”字样，受到启发，改年为载。

可惜年年曰载也保佑不了盛世永存，安史之乱后，大唐由盛转衰，等唐玄宗被推上太上皇的位子，他的儿子就把载改回了年——从天宝三载到至德二载，这个载只用了14年。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）