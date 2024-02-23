狄仁杰的最后一年（大唐宰相狄仁杰）

狄仁杰年近古稀挂帅出征，随后又拜河北安抚大使，待黄河以北安定下来后，他才回到朝中。在人生最后一年的年初，狄仁杰升任内史，至此“一人之下万人之上”。武则天在《授狄仁杰内史制》中盛赞狄仁杰：“城府凝深，宫墙峻邈。有八龙之艺术，兼三冬之文史”“出移节传，播良守之风；入践台阁，得名臣之体”。

狄仁杰年近古稀挂帅出征，随后又拜河北安抚大使，待黄河以北安定下来后，他才回到朝中。在人生最后一年的年初，狄仁杰升任内史，至此“一人之下万人之上”。武则天在《授狄仁杰内史制》中盛赞狄仁杰：“城府凝深，宫墙峻邈。有八龙之艺术，兼三冬之文史”“出移节传，播良守之风；入践台阁，得名臣之体”。

久视元年(公元700年)秋，71岁的狄仁杰在洛阳家中病逝。

委婉劝谏

狄仁杰擅长劝谏，辩才非凡。对唐高宗，他敢逆龙鳞，甚至斗胆威胁；对武则天，他往往动之以情，晓之以理。《资治通鉴》记载，这年夏天，武则天到登封三阳宫避暑，有胡僧邀请女皇观葬舍利。已说好要去，71岁的狄仁杰却颤颤巍巍地跪在了马前。

狄仁杰不信鬼神，武则天恰恰相反，他便拐弯抹角劝道：“佛是夷狄的神，您是天下的君主，您的地位更高，怎能屈尊降贵去观葬舍利？”接着，他拆穿胡僧，说其八成是想邀请到万乘之尊，借以迷惑百姓罢了。最后，他又为女皇的安全考虑：“沿途山路艰险狭窄，只容一辆车通行，侍卫都得落在您后头，万一有个风吹草动，如何护驾？”女皇听劝，中途返回，还说：“这是为了成全我正直之臣的正气！”此次王公百僚皆随行，武则天独赐狄仁杰一座宅第，恩宠无比。

到了秋天，武则天又想造大佛像，还想出个点子：让天下僧尼每人每天捐一文钱，以促成此事。狄仁杰遂上《谏造大像疏》，苦口婆心道：“当今的佛教寺院，规模都超过宫殿了。营建这些寺院，鬼神可不动手，全靠百姓出力。财富不会从天而降，终究要由田地产出，僧尼捐的钱哪里够用？到头来还是盘剥百姓！”

说着，他把佛祖都搬出来了：“佛祖创立佛教，乃是以大慈大悲为宗旨，怎会为追求奢华而使民不聊生？”他还劝女皇居安思危，“近年时有天灾人祸，再费财耗力造大像，万一哪天一隅有难，靠什么去救济？”武则天听着听着心就软了：“公教朕为善，何得相违！”

荐贤为国

身为宰相，狄仁杰还有一项重要功绩：举贤。《旧唐书》记载，武则天问狄仁杰：“朕要一好汉任使，有乎？”狄仁杰问：“陛下作何任使？”武则天说：“朕欲待以将相。”狄仁杰开始点名：“陛下若求文章资历，李峤、苏味道足为文吏；若要奇才，那就得是荆州长史张柬之了，他虽已年老，却是宰相之才。”

过了几天，女皇又求贤。狄仁杰说：“张柬之还没用呢。”武则天道：“已经给他升官了。”狄仁杰不罢休：“我推荐他是当宰相的，如今只是洛州司马，这不叫用人啊！”张柬之最终升任宰相。《资治通鉴》记载，狄仁杰推荐的姚元崇等数十人，率为名臣。有人说：“天下桃李，悉在公门矣。”狄仁杰道：“荐贤为国，非为私也。”

这话不假，武则天曾让宰相各荐举尚书郎一人，狄仁杰推荐了狄光嗣。见他竟推荐自家儿子，女皇暗自嘀咕，但事实证明狄光嗣十分称职，武则天这才夸赞狄仁杰：“祁奚内举，果得其人。”

狄仁杰内举不避子，外举亦不避仇。《太平广记》中说，狄仁杰被贬官时，路过汴州，计划留半日就医，但开封县令霍献可当天就赶他出界，他记恨在心。等狄仁杰做了宰相，武则天让他选人做御史中丞，他两次都忘了。第三次被问到时，他脑袋里只有霍献可的名字，一着急脱口而出，霍献可由此升职。后来他对霍献可说：“我以前恨你，现在举荐你，这都是命啊！”也是，想想他冒险为契丹降将李楷固等求情时说的话，“苟利于国，岂为身谋”，只要利于国家，自己那点儿小恩怨又算得了什么？

朝堂空矣

史书翻到这里，感觉狄仁杰一生的大事都做得差不多了，他年纪也大了，武则天十分信任、推重他，群臣莫及。她总称狄仁杰为国老，而不直呼其名。狄仁杰习惯在朝堂上当面劝谏，武则天常“屈意从之”，国老说的朕都听。

有一次，狄仁杰陪武则天巡游，途中遇大风，狄仁杰的头巾被吹落在地，他的坐骑也受了惊，武则天让太子李显追上惊马，抓住笼头并将它拴好。

狄仁杰屡次因年老多病要求退休，武则天都没答应。他入朝参见，武则天常阻止他行跪拜礼：“每见公拜，朕亦身痛。”武则天还不让他值夜班，对他的同僚说：“若非军国大事，勿以烦公。”

史书记载，公元700年深秋的一天，狄仁杰病逝的噩耗传来，武则天老泪纵横：“朝堂空矣！”于是废朝三日。此后朝廷一有大事，如果群臣无法决断，武则天就会叹息道：“天夺吾国老何太早邪！”

如果狄仁杰能再活几年，必会竭力助武则天把皇位和平传给儿子李显，但历史哪有如果……（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）