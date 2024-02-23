八龙之艺术 三冬之文史（河洛学堂）

狄仁杰被授任内史一职时，武则天在任命书中说他“有八龙之艺术，兼三冬之文史”，用到了“八龙”和“三冬文史”两个典故。

狄仁杰被授任内史一职时，武则天在任命书中说他“有八龙之艺术，兼三冬之文史”，用到了“八龙”和“三冬文史”两个典故。

先说“八龙”。《楚辞·离骚》中有：“驾八龙之婉婉兮，载云旗之委蛇。”“八龙”指神话中的八匹龙马。

武则天提到的“八龙”，则出自《后汉书·荀淑传》，说东汉荀淑有八个儿子，都是才子，“并有名称，时人谓之八龙”。后来人们就用“八龙”称誉才学出众之士。

此处的艺术并非我们现在常说的艺术，而是泛指六艺(礼、乐、射、御、书、数)以及术数方技等各种技术技能。

“三冬文史”出自《汉书·东方朔传》，说是汉武帝即位不久，征告天下推荐“方正贤良文学材力之士”，东方朔上书向汉武帝自荐：“臣朔少失父母，长养兄嫂。年十三学书，三冬文史足用。十五学击剑。十六学《诗》《书》，……”三冬指的是三年，就像说三春、三秋一样。文史则指文书记事。东方朔花了三年时间学习文书记事，足够应用了。

你看，武则天没有说狄仁杰学富五车，满腹经纶，而是说他“兼三冬之文史”，这个评价还是十分中肯的。与之类似的是时人张鷟(音同卓)在《朝野佥载》中对狄仁杰的评价：“粗览经史，薄阅文华。”

仅看字面意思，觉得好像狄仁杰没啥学问，但辅佐君主治理天下需要的学问可多了，仅有文史远远不够。武则天让狄仁杰推荐人才，他不是也说，陛下若求文章资历，李峤、苏味道足为文吏，这些人写写文章可以，但没有奇才，不足以“成天下之务”。而狄仁杰“有八龙之艺术，兼三冬之文史”，那可真是全了！（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）