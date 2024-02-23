清明节将至 洛阳发布文明祭扫倡议书

清明节是寄托哀思、缅怀先辈、祭奠英烈的传统节日。22日，洛阳市文明办、洛阳市民政局发布2024年清明节文明祭扫倡议书，呼吁全市人民深入推动移风易俗、树立文明新风。 清明节是寄托哀思、缅怀先辈、祭奠英烈的传统节日。22日，洛阳市文明办、洛阳市民政局发布2024年清明节文明祭扫倡议书，呼吁全市人民深入推动移风易俗、树立文明新风。 文明祭祀。反对丧葬祭祀奢靡之风，将追思缅怀逝者与弘扬优良家教家风有机结合起来，鼓励通过家庭追思、书写寄语、讲述家风故事等方式缅怀逝者、追忆美德。自觉抵制封建迷信行为，告别祭祀陋习，营造文明祭祀新风尚。 绿色祭祀。倡导网络祭扫、鲜花祭扫、无烟火祭扫，不销售、不购买、不使用封建迷信和低俗祭祀用品，不在街头、广场、小区、墓地焚香烧纸点烛，祭扫过程中不破坏自然生态环境、不影响他人生产生活。 安全祭祀。在祭祀活动中要注意人身安全，遵守交通规则。注意防火安全，遵守陵园、公墓等场所的消防安全规定，留意火源和易燃物品。合理安排祭扫时间，避免扎堆祭祀，自觉维护社会公共秩序，保证祭祀活动安全有序。 倡导文明祭扫，营造舒适绿色的人居环境，是全社会的共同责任。广大市民要携起手来，以文明、环保、安全的方式度过一个有意义的清明节，做文明祭扫的践行者、传统文化的传承者、告别陋习的先行者，以文明缅怀的实际行动，共建文明和谐的美好洛阳。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 岳丽）