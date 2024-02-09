甘肃麻辣烫为啥突然火了?

各地美食，你吃过多少？最近，甘肃天水的麻辣烫忽然火爆全网，相关话题多次登上热搜。

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前情提要

西北的一碗麻辣烫，如何让“小透明”变身“新晋顶流”，互联网有话说；“泼天的富贵”又来袭，花落谁家不必刻意追逐，各方满意就好。

各地美食，你吃过多少？

最近，甘肃天水的麻辣烫忽然火爆全网，相关话题多次登上热搜。

各地“特种兵”纷纷涌向天水，让这座此前还有些“小透明”的西北城市成为这个春天的“新晋顶流”，以至于铁路公司都临时加开多趟列车以应对大客流。

很多人不理解，甘肃麻辣烫怎么就突然火起来了？

在今年2月初，有当地网友在社交平台相继发布了天水麻辣烫视频，引发超百万点赞、20多万条评论，经过网络传播逐渐引发全网关注。

甘肃省文旅厅发现这一情况后，迅速组织权威媒体和网红达人到天水采风，协调网络平台对相关话题予以流量扶持，累计发布视频100余条。同时，派出工作组到天水市靠前指挥、跟踪调度、策划引流。

为了进一步烘托文旅气氛，当地又举办了天水麻辣烫“吃货节”，并开启“天水麻辣烫+”多元服务模式，采取包括更新城市基建、提供志愿者服务、开通公交专线、推出景区优惠、增加旅游线路等举措，切实提升了保障服务水平，满足了广大游客需求。

甘肃此番工作，主打的就是“听劝”和“宠粉”，这也是多地文旅成功背后总结出的重要经验。

话说回来，大家追捧甘肃麻辣烫，也不全是因其独特风味，互联网营销的巨大成功和旅游的集聚效应才是背后推手。

以往提到广告、推广，很多人会下意识感到不信任，在“酒香不怕巷子深”的朴素消费观面前，任何营销手段都多多少少遭到鄙夷——谁还没上过几回当？

但在旅游业上，多渠道营销是眼下再正常不过的事，特别是近两年的互联网营销，在淄博烧烤、哈尔滨冰雪游、洛阳汉服等一系列现象级文旅案例中发挥了至关重要的作用。

可以预计，在未来相当长的一段时期内，借助互联网营销手段而爆火的文旅内容会不断出现，同时催生出专业的商业营销链条，从一站式策划、数据支持、整合营销等多方面为各地文旅提供服务。

这也符合当下旅游业发展的重要趋势：以“大学生特种兵”为代表的年轻群体在选择旅游目的时，往往更喜欢“追热点”“随大流”。这既证明了互联网热度对旅游兴趣的重要附加值，也是新时期旅游集聚效应的体现。

更重要的是，诸多互联网文旅营销实践表明，越来越多的地方政府以实际行动配合营销，高效改善文旅环境，全面保障旅客体验——趁着热度高抓紧去旅游，还能享受“超值服务”！

当然了，想红容易长红难，互联网文旅营销只能短期引流，想要维持旅游市场的持久繁荣，还要下大功夫。人们乐见于各地政府重视、支持文旅发展，但也要注意理性评估和投资，不能出现盲目建设和过度开支，工作重心要适当向提高软实力、平衡淡旺季等方面倾斜。

一时的“泼天富贵”固然馋人，但更重要的是旅客高兴、群众满意、口碑提升。（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）