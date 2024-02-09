提醒！洛阳公交假日专线服务时间调整

洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，为进一步方便市民游客前往应天门、洛邑古城、红山欢乐谷等景区游玩，3月1日至31日期间的每周六、周日，洛阳公交假日专线服务时间调整。

洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，为进一步方便市民游客前往应天门、洛邑古城、红山欢乐谷等景区游玩，3月1日至31日期间的每周六、周日，洛阳公交假日专线服务时间调整。 洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，为进一步方便市民游客前往应天门、洛邑古城、红山欢乐谷等景区游玩，3月1日至31日期间的每周六、周日，洛阳公交假日专线服务时间调整。 假日1号线(洛邑古城—应天门)停靠站点：洛邑古城、丽景门(地铁1号线丽景门站A口)、应天门(地铁1号线应天门站A口)。服务时间：洛邑古城：14:00-22:00、应天门：14:20-22:20。 假日2号线(洛阳站—洛阳古墓博物馆)停靠站点：洛阳站(地铁2号线洛阳火车站C口)、王城大道邙岭大道口北(地铁2号线邙岭站D口)[仅去程停靠]、洛阳古墓博物馆。服务时间：洛阳站：9:00-15:00、洛阳古墓博物馆：9:30-17:00。 假日5号线(武汉南路蓬莱路口南—洛阳博物馆(隋唐城遗址植物园北门)停靠站点：武汉南路蓬莱路口南(去程)、蓬莱路武汉南路口东(回程)、联盟路武汉南路口、西苑路周山大道口(去程，地铁1号线上海市场站A口)、西苑路牡丹路口(回程，地铁1号线上海市场站C口)、牡丹广场、九都西路南昌路口东、九都路上阳路口西、洛阳博物馆。服务时间：武汉南路蓬莱路口南：8:30-16:00、洛阳博物馆：9:30-17:00。 假日6号线(红山地铁站—樱桃沟)停靠站点：红山地铁站、红山欢乐谷、樱桃沟。服务时间：9:00-19:00。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 韩菲菲 文/图)