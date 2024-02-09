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“金融活水”润“新苗”——建行洛阳分行“善新贷”助力“专精特新”成长
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.01 14:59

　　“建行真是有温度的银行，这资金真是雪中送炭，明年可以大干一场了，太感谢了！”

　　2023年12月31日是年终最后一天，洛阳某高新材料有限公司财务主管收到建行发放的500万元善新贷时，专门打电话向洛阳伊川支行的郭经理道谢！

　　“科技是第一生产力”，但科技企业大多为轻资产企业，具有明显的高投入、高风险、高回报的产业特征。如何在有效把控风险的前提下，为更多的科技企业提供金融支持，洛阳分行不断探索助力“专精特新”企业的新路子，让科技企业借助金融的力量发展壮大，开花结果。

　　在建总行创新推出“善新贷”后，洛阳分行快速响应，快速行动，积极摸排“专精特新”小微企业清单，由分行行级领导牵头，普惠金融事业部配合各营业机构逐户跟进对接，深挖企业信贷需求，实现点对点营销服务。

　　洛阳某高新材料有限公司,成立于2007年1月，该企业为2023年度河南省高新技术型企业、科技型中小企业、创新型中小企业，公司共有专利55个，其中有实用新型专利55个。建行通过其新一代系统查询，该企业创新能力等级为T6，专利与客户从事行业关联度高。

　　系统导航，线下跟进，下沉服务。洛阳分行走出营业机构、走进企业中去，多次走访公司关键人员进行沟通交流，互动增强认知，发挥新金融的专业优势，提升金融服务效能。以精准便捷高效地为小微企业提供“金融活水“，借助金融科技平台优势，以“科技+金融”加持企业创新发展，致力于打造更科技、更智慧、更高效的专业性银行，努力给小微企业更智能便捷的金融体验，从而带给企业更省心、更智能、更快捷的金融服务。

　　洛阳某高新材料有限公司主营业务为耐火材料生产与销售，所生产产品科技含量高，专利与客户从事行业关联度高。企业专利“镁碳砖机械性能试验平台”、“镁碳砖热处理炉及其使用方法”等操作性强，与企业实际生产具有高度关联性。分行通过梳理客户信息，把握企业经营动态信息，分析企业金融需求，为企业提供适配性最强、满意度最高的、体验度最好的金融产品。

　　分行“驻场”客户经理郭世昌深有感触，助力企业成长，才是银行对企业最真情的告白。

　　与客户同发展，与社会共繁荣。建行聚焦“赋能业务、赋能客户、赋能一线”，下沉服务重心，多措并举支持“专精特新”企业、高新技术企业以及科技型企业。促使其变“知本”为资本，将企业的“软实力”打造成融资的“硬通货”，持续提升客户精准服务能力、推进业务扩面、下沉和提档升级，打造新阶段核心竞争力。截至目前，该行已为洛阳星源高新材料有限公司发放“善新贷”1000万元。(黄碧辉 赵彩艺)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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