@洛阳热用户！手机上查不到用热数据 可以试试这些办法

近日，有洛阳市民通过洛阳网“百姓呼声”平台咨询，洛热供暖管家App的用热数据未更新，是什么原因？是否会影响采暖费用？

近日，有洛阳市民通过洛阳网“百姓呼声”平台咨询，洛热供暖管家App的用热数据未更新，是什么原因？是否会影响采暖费用？

家住老城区某小区的市民王女士说，前不久，洛阳迎来降温和雨雪天气，家人把暖气阀门开的大一些，希望家里更加暖和。

“前几天，我打开洛热供暖管家App，想查一下最近这段时间的用热数据，结果发现计量数据从2月18日起就不再更新了，费用占比数据也有一段时间没有更新。”王女士说，由于担心数据异常会影响到采暖费用，她就上网搜索原因，意外发现有多位市民在洛阳网“百姓呼声”平台发帖咨询相似问题。

这段时间，市民张女士也从洛热供暖管家App上没有查到用热数据。“我猜测，春节期间，供热企业的部分员工也在休息，就想着等到节后再查，结果还是查不到。”

对于这些咨询，记者采访了洛阳热力集团有限公司的供热管家。“供热企业会为分户计量用户安装一块热量表，表上的传感器可以记录进水温度、回水温度、瞬时流量及累计流量等数据。热量表的信息在上传时，会遇到信号被干扰的情况，用户可能短时无法查到信息。”该公司供热管家说，经他们核实，目前咨询的用户都已可以正常查询用热数据信息。

热量表记录的数据是通过什么方式呈现在用户手机上的？供热管家介绍，以高层小区为例，分户计量用户的热量表一般安装在水电井内，实时采集用户的用热数据。供热企业在电梯上安装有数据采集器，电梯上下运行时，能接收到不同楼层用户的数据信息，并将其传输至供热企业的控制中心。而后，控制中心将数据分发至用户手机客户端。当搭载数据采集器的电梯出现故障停运时，确实会影响信号的上传。

有市民咨询，如果在手机上发现用热数据停止更新，或数据出现其他异常，该怎么办？供热管家介绍，如果只是数据停止更新，可能是数据上传时信号受到影响，用户这时如有查询需求，可联系小区内供热管家或者致电供热企业客服进行咨询；如果正常用热时发现用热量出现激增等异常情况，可联系供热管家，也可向物业申请打开水电井查看热量表上的数据并进行比对，还可拨打供热企业的电话进行查询。

供热管家提醒市民，如果对热量表数据仍有异议，可以向供热企业提出申请，将热量表送至技术监督部门进行复检，根据双方合同约定承担相应责任。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 文/图)