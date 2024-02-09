洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

@洛阳热用户！手机上查不到用热数据 可以试试这些办法
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 民呼我应  来源: 洛阳网 2024.03.01 12:20

　　近日，有洛阳市民通过洛阳网“百姓呼声”平台咨询，洛热供暖管家App的用热数据未更新，是什么原因？是否会影响采暖费用？

　　家住老城区某小区的市民王女士说，前不久，洛阳迎来降温和雨雪天气，家人把暖气阀门开的大一些，希望家里更加暖和。

　　“前几天，我打开洛热供暖管家App，想查一下最近这段时间的用热数据，结果发现计量数据从2月18日起就不再更新了，费用占比数据也有一段时间没有更新。”王女士说，由于担心数据异常会影响到采暖费用，她就上网搜索原因，意外发现有多位市民在洛阳网“百姓呼声”平台发帖咨询相似问题。

　　这段时间，市民张女士也从洛热供暖管家App上没有查到用热数据。“我猜测，春节期间，供热企业的部分员工也在休息，就想着等到节后再查，结果还是查不到。”

　　对于这些咨询，记者采访了洛阳热力集团有限公司的供热管家。“供热企业会为分户计量用户安装一块热量表，表上的传感器可以记录进水温度、回水温度、瞬时流量及累计流量等数据。热量表的信息在上传时，会遇到信号被干扰的情况，用户可能短时无法查到信息。”该公司供热管家说，经他们核实，目前咨询的用户都已可以正常查询用热数据信息。

　　热量表记录的数据是通过什么方式呈现在用户手机上的？供热管家介绍，以高层小区为例，分户计量用户的热量表一般安装在水电井内，实时采集用户的用热数据。供热企业在电梯上安装有数据采集器，电梯上下运行时，能接收到不同楼层用户的数据信息，并将其传输至供热企业的控制中心。而后，控制中心将数据分发至用户手机客户端。当搭载数据采集器的电梯出现故障停运时，确实会影响信号的上传。

　　有市民咨询，如果在手机上发现用热数据停止更新，或数据出现其他异常，该怎么办？供热管家介绍，如果只是数据停止更新，可能是数据上传时信号受到影响，用户这时如有查询需求，可联系小区内供热管家或者致电供热企业客服进行咨询；如果正常用热时发现用热量出现激增等异常情况，可联系供热管家，也可向物业申请打开水电井查看热量表上的数据并进行比对，还可拨打供热企业的电话进行查询。

　　供热管家提醒市民，如果对热量表数据仍有异议，可以向供热企业提出申请，将热量表送至技术监督部门进行复检，根据双方合同约定承担相应责任。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    双腿发沉或提示这些问题
    双腿发沉或提示这些问题
    双腿发沉或提示这些问题
        “我妈最近总感觉双腿发沉，她说是因为自己年纪大了，但我觉得还是来医院看看心里踏实。”近日，42岁的常女...
  • ·“来自远古的召唤”？这些人群别轻易感受
  • ·血糖突然升高不一定是糖尿病
  • ·专家解读新版《指南》 讲解老年糖尿病管理
    		•
    观烂漫春花 赏河山春色
    观烂漫春花 赏河山春色
    观烂漫春花 赏河山春色
        漫步花路，邂逅春天。和煦的春风不仅吹开了百花，也吹“热”了旅游市场。最近，“赏花游”成为市民的出游首...
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
  • ·我与舞龙，一辈子的情缘
    		•
    		 
    新闻排行
  • 明确责任！洛阳发布2024年重点工作任...
  • @洛阳市民：3月1日起这些费用纳入医保
  • 隋唐洛阳城上榜！全国考古遗址保护展...
  • 通报表扬！洛阳“学习强国”学习平台...
  • 徐衣显与广东步步高集团董事谢卫东举...
  • 新安县南李村镇：发展设施渔业 助农增...
  • 3000余个就业岗位！3月1日洛阳将举办...
  • 治水兴水！洛阳市部署开展水利工程标...
  • 落实校园食品安全主体责任！洛阳印发...
  • 增长27.7%！洛阳去年技术合同额再创历...
    		•
    百姓呼声
    建议洛阳地铁将与洛阳相关诗词印把手上
    洛阳市要全面禁行低速电动四轮？（图）
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    舞者

    赏梅

    拍干枝梅

    隋唐灯展
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605