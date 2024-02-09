徐衣显与广东步步高集团董事谢卫东举行工作会谈

昨日下午，市长徐衣显与来洛考察对接的广东步步高集团董事、智盛永道控股集团董事长、华创永道集团董事长谢卫东一行举行工作会谈，双方就文旅村镇打造、重点项目推进、物流体系建设、加强对外合作等方面进行深入交流，达成广泛合作共识。

昨日下午，市长徐衣显与来洛考察对接的广东步步高集团董事、智盛永道控股集团董事长、华创永道集团董事长谢卫东一行举行工作会谈，双方就文旅村镇打造、重点项目推进、物流体系建设、加强对外合作等方面进行深入交流，达成广泛合作共识。

徐衣显对谢卫东一行表示欢迎。他说，洛阳文化底蕴深厚、旅游资源丰富、风口产业集聚、区位优势明显。近年来，全市上下抢抓重大国家战略机遇，聚焦“四新一装备”风口产业，扎实推进百万吨乙烯、中州时代等重点产业项目，大力培育五大先进制造业集群和17条优势产业链，加快构建现代化产业体系；锚定“文旅文创成支柱”目标，突出“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”，创新沉浸场景引流量，导入多元业态带“留量”，激发消费潜能扩增量，实现城市文旅“顶流”出彩，展现了稳中向好的发展势头、提质升级的产业生态、多重叠加的投资机遇。希望地企双方深入对接洽谈，聚焦新文旅风口，加快推进魏坡·新序等在建项目，引入一流策划、运营团队，突出年轻消费群体，植入全新业态模式，打造更具文化味、时尚感、精品化的文旅IP；围绕构建现代物流体系，全链条优化物流服务，全要素整合资源要素，创新探索冷链物流、危化物流等多式联运新模式，推动园区、物流、产业紧密衔接、深度融合，着力提升洛阳在区域物流体系中的辐射力、带动力、竞争力。

谢卫东介绍了企业在洛项目建设情况。他说，当前的洛阳文旅火、产业强、潜力大、动能足，将围绕洛阳文旅、物流等领域，全力推动项目加快建设、尽早运营，打造更多高质量消费场景、创新型消费产品，深入研究物流产业趋势、区域布局、市场需求，建平台、强通道、优网络、提能级，为洛阳新文旅和现代物流体系建设提供有力支撑。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)