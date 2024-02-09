洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

徐衣显与广东步步高集团董事谢卫东举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.01 08:45

　　昨日下午，市长徐衣显与来洛考察对接的广东步步高集团董事、智盛永道控股集团董事长、华创永道集团董事长谢卫东一行举行工作会谈，双方就文旅村镇打造、重点项目推进、物流体系建设、加强对外合作等方面进行深入交流，达成广泛合作共识。

　　徐衣显对谢卫东一行表示欢迎。他说，洛阳文化底蕴深厚、旅游资源丰富、风口产业集聚、区位优势明显。近年来，全市上下抢抓重大国家战略机遇，聚焦“四新一装备”风口产业，扎实推进百万吨乙烯、中州时代等重点产业项目，大力培育五大先进制造业集群和17条优势产业链，加快构建现代化产业体系；锚定“文旅文创成支柱”目标，突出“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”，创新沉浸场景引流量，导入多元业态带“留量”，激发消费潜能扩增量，实现城市文旅“顶流”出彩，展现了稳中向好的发展势头、提质升级的产业生态、多重叠加的投资机遇。希望地企双方深入对接洽谈，聚焦新文旅风口，加快推进魏坡·新序等在建项目，引入一流策划、运营团队，突出年轻消费群体，植入全新业态模式，打造更具文化味、时尚感、精品化的文旅IP；围绕构建现代物流体系，全链条优化物流服务，全要素整合资源要素，创新探索冷链物流、危化物流等多式联运新模式，推动园区、物流、产业紧密衔接、深度融合，着力提升洛阳在区域物流体系中的辐射力、带动力、竞争力。

　　谢卫东介绍了企业在洛项目建设情况。他说，当前的洛阳文旅火、产业强、潜力大、动能足，将围绕洛阳文旅、物流等领域，全力推动项目加快建设、尽早运营，打造更多高质量消费场景、创新型消费产品，深入研究物流产业趋势、区域布局、市场需求，建平台、强通道、优网络、提能级，为洛阳新文旅和现代物流体系建设提供有力支撑。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    双腿发沉或提示这些问题
    双腿发沉或提示这些问题
    双腿发沉或提示这些问题
        “我妈最近总感觉双腿发沉，她说是因为自己年纪大了，但我觉得还是来医院看看心里踏实。”近日，42岁的常女...
  • ·“来自远古的召唤”？这些人群别轻易感受
  • ·血糖突然升高不一定是糖尿病
  • ·专家解读新版《指南》 讲解老年糖尿病管理
    		•
    观烂漫春花 赏河山春色
    观烂漫春花 赏河山春色
    观烂漫春花 赏河山春色
        漫步花路，邂逅春天。和煦的春风不仅吹开了百花，也吹“热”了旅游市场。最近，“赏花游”成为市民的出游首...
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
  • ·我与舞龙，一辈子的情缘
    		•
    		 
    新闻排行
  • 明确责任！洛阳发布2024年重点工作任...
  • 3月1日起严查！洛阳开展停车秩序集中...
  • @洛阳市民：3月1日起这些费用纳入医保
  • 隋唐洛阳城上榜！全国考古遗址保护展...
  • 通报表扬！洛阳“学习强国”学习平台...
  • 徐衣显与广东步步高集团董事谢卫东举...
  • 3000余个就业岗位！3月1日洛阳将举办...
  • 落实校园食品安全主体责任！洛阳印发...
  • 治水兴水！洛阳市部署开展水利工程标...
  • 新安县南李村镇：发展设施渔业 助农增...
    		•
    百姓呼声
    建议洛阳地铁将与洛阳相关诗词印把手上
    洛阳市要全面禁行低速电动四轮？（图）
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    舞者

    赏梅

    拍干枝梅

    隋唐灯展
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605