洛阳再添2家省级“平安商场”

记者昨日从市商务局获悉，省商务厅公布2023年度省级“平安商场”名单，我市的丹尼斯大卫天地、偃师首阳万达广场2家商场成功入选。

记者昨日从市商务局获悉，省商务厅公布2023年度省级“平安商场”名单，我市的丹尼斯大卫天地、偃师首阳万达广场2家商场成功入选。 记者昨日从市商务局获悉，省商务厅公布2023年度省级“平安商场”名单，我市的丹尼斯大卫天地、偃师首阳万达广场2家商场成功入选。 “平安商场”创建工作是各地年度综治和平安建设的一项重要内容，已纳入各地年度“三零”平安建设考核体系，旨在通过商场开展平安创建工作，强化企业安全意识、健全落实安全制度、消除安全隐患，为广大顾客提供更加安全放心的购物环境。 省级“平安商场”创建工作自2014年开展以来，每年度组织申报一次。截至目前，洛阳市共有省级“平安商场”18家，包括泉舜购物中心、中央百货、洛阳丹尼斯百货南昌路店、大张盛德美景华路店、长申国际、洛阳丹尼斯百货政和路店、宜阳锦花购物广场、洛阳正大广场、新安县盛德美分公司、河南大张实业有限公司栾川分公司、孟津区致和时代广场、栾川时代广场等。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 梁小雨）