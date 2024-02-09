洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳再添2家省级“平安商场”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.01 08:38

　　记者昨日从市商务局获悉，省商务厅公布2023年度省级“平安商场”名单，我市的丹尼斯大卫天地、偃师首阳万达广场2家商场成功入选。

　　“平安商场”创建工作是各地年度综治和平安建设的一项重要内容，已纳入各地年度“三零”平安建设考核体系，旨在通过商场开展平安创建工作，强化企业安全意识、健全落实安全制度、消除安全隐患，为广大顾客提供更加安全放心的购物环境。

　　省级“平安商场”创建工作自2014年开展以来，每年度组织申报一次。截至目前，洛阳市共有省级“平安商场”18家，包括泉舜购物中心、中央百货、洛阳丹尼斯百货南昌路店、大张盛德美景华路店、长申国际、洛阳丹尼斯百货政和路店、宜阳锦花购物广场、洛阳正大广场、新安县盛德美分公司、河南大张实业有限公司栾川分公司、孟津区致和时代广场、栾川时代广场等。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 梁小雨）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    双腿发沉或提示这些问题
    双腿发沉或提示这些问题
    双腿发沉或提示这些问题
        “我妈最近总感觉双腿发沉，她说是因为自己年纪大了，但我觉得还是来医院看看心里踏实。”近日，42岁的常女...
  • ·“来自远古的召唤”？这些人群别轻易感受
  • ·血糖突然升高不一定是糖尿病
  • ·专家解读新版《指南》 讲解老年糖尿病管理
    		•
    观烂漫春花 赏河山春色
    观烂漫春花 赏河山春色
    观烂漫春花 赏河山春色
        漫步花路，邂逅春天。和煦的春风不仅吹开了百花，也吹“热”了旅游市场。最近，“赏花游”成为市民的出游首...
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
  • ·我与舞龙，一辈子的情缘
    		•
    		 
    新闻排行
  • 明确责任！洛阳发布2024年重点工作任...
  • 3月1日起严查！洛阳开展停车秩序集中...
  • @洛阳市民：3月1日起这些费用纳入医保
  • 隋唐洛阳城上榜！全国考古遗址保护展...
  • 通报表扬！洛阳“学习强国”学习平台...
  • 徐衣显与广东步步高集团董事谢卫东举...
  • 3000余个就业岗位！3月1日洛阳将举办...
  • 落实校园食品安全主体责任！洛阳印发...
  • 治水兴水！洛阳市部署开展水利工程标...
  • 新安县南李村镇：发展设施渔业 助农增...
    		•
    百姓呼声
    建议洛阳地铁将与洛阳相关诗词印把手上
    洛阳市要全面禁行低速电动四轮？（图）
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    舞者

    赏梅

    拍干枝梅

    隋唐灯展
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605