昨日，“洛阳国际推荐官”见面会在洛阳日报报业集团举行。

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昨日，“洛阳国际推荐官”见面会在洛阳日报报业集团举行。

拍摄视频

洛阳，这座千年古都，以其深厚的历史文化底蕴、美丽的自然景观和火爆出圈的新文旅产业，吸引着全球目光。为进一步做好洛阳的国际化传播，让更多游客领略洛阳之美，今年，市委宣传部外宣办将联合洛阳日报报业集团、市公安局治安和出入境管理支队等单位选拔在洛阳工作、学习、生活且热爱洛阳，有热情宣传洛阳的外国友人，担任首批“洛阳国际推荐官”，并推出“‘洛阳国际推荐官’带您游神都”系列短视频，以独特、新颖、国际化视角解读洛阳的历史魅力与人文情怀，向世界展示洛阳风采。

参观洛报集团视觉梦工坊

经过前期推荐，来自亚洲、欧洲、北美洲、非洲4大洲7个国家的10余名外国友人参加了本次见面会，并参观了洛阳日报报业集团视觉梦工坊，拍摄了个人形象照和视频。主办方对大家的精神面貌和镜头表现力有了初步了解。

下一步，主办方将为首批“洛阳国际推荐官”举行授牌仪式，并根据其各自特点进行专业技能培训，全年结合牡丹文化节、河洛文化旅游节等重要节点，分主题拍摄“‘洛阳国际推荐官’带您游神都”系列短视频。（洛报融媒·洛阳网记者 李冰 李卫超 摄影报道）