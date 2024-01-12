算算看！河南新高考等级赋分办法公布

明年，我省将实行新高考，届时，思想政治、地理、化学、生物学4科将以等级分计入高考总成绩。等级分咋换算？昨日，省教育考试院发布《河南省普通高中学业水平选择性考试科目等级赋分办法》及相关政策解读。

明年，我省将实行新高考，届时，思想政治、地理、化学、生物学4科将以等级分计入高考总成绩。等级分咋换算？昨日，省教育考试院发布《河南省普通高中学业水平选择性考试科目等级赋分办法》及相关政策解读。

影响考生：市教师发展中心相关负责人介绍：“我省从2022年秋季入学的普通高中一年级学生(现高二学生)开始实施高考综合改革。因此，该等级赋分办法适用于2025年及之后参加高考的学生。”

适用科目：思想政治、地理、化学、生物学4科。

该负责人介绍，根据我省高考综合改革方案，考生高考(文化课)总成绩满分750分。其中，语文、数学每门满分150分，使用原始成绩计入总成绩；外语满分150分(听力30分、笔试120分。2025年、2026年听力成绩仍暂不计入外语成绩，外语成绩以考生外语笔试成绩的1.25倍计入。从2027年起，听力成绩计入外语成绩总分)；物理、历史(从2门中选1门)，每门满分100分，使用原始成绩计入考生总成绩；思想政治、地理、化学、生物学(从4门中选2门)，每门满分100分，以等级转换分计入考生总成绩。此次公布的，就是思想政治、地理、化学、生物学4个科目的赋分办法。

等级赋分办法：按照统一规则，由原始成绩进行等级划定后，再按照“等比例转换办法”由等级转换成等级分。第三批、第四批、第五批高考综合改革省份统一使用此等级转换办法。

思想政治、地理、化学、生物学科目每科原始分满分为100分。转换分以30分作为赋分起点，满分100分。具体转换办法：按照考生的原始分从高到低划分为A、B、C、D、E这5个等级，各等级人数所占比例分别约为15%、35%、35%、13%、2%。将A至E等级内的考生原始分，依照“等比例转换办法”，分别转换到100～86、85～71、70～56、55～41和40～30五个分数区间，得到考生的转换分。（洛报融媒·洛阳网首席记者 刘敏）