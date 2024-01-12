奋战“开门红”！洛阳格力开春“三喜”临门

开年即旺季，新春启新程。近日格力电器(洛阳)有限公司生产车间内一片火热。

开年即旺季，新春启新程。近日格力电器(洛阳)有限公司生产车间内一片火热。

自正月初八开工以来，企业迅速进入高产状态，赶订单、忙创新、抓升级，在高端化、智能化、绿色化发展上频频亮相“大动作”，接连迎来“喜事”，加速冲刺新春“开门红”。

“手臂”灵活翻飞、动作精准高效的各类工业机器人，活跃在注塑、钣金、总装等车间的生产一线，一向是洛阳格力的一大风景。

今年开工以来，机器人“队伍”壮大了——

在外机装配线上，新近登场的截止阀螺母双工位自动装配机器人表现亮眼。通过搭载视觉系统加上伺服电机控制力矩的“双剑合璧”，该“员工”可以完成螺母的自动排序、截止阀管口位置的自动识别和位置计算，并对设备固定效果进行实时监测，从而进一步保障生产质量。

迄今为止，洛阳格力聚焦自研机器人应用，已实现外机底托自动上线、外机底盘自动装配、外机铭牌和包扎带自动工装配等。企业同步开展从产品设计、生产计划到制造执行的全流程数字化，依托高水平科技自立自强加速推进制造业高端化升级。

今年开工以来，智能化运转升级了——

随着洛阳格力物流环线“最后一公里”项目近日落地投用，车间内黄色涂装、来去自如的AGV物流车成为企业改造升级的另一道美丽风景，智能调度、精准配送已成现实。

尤其在搭载5G技术后，该批物流车进一步解决了传统物流配送执行任务难、易失败等问题。结合创新性的执行逻辑与生产模型，洛阳格力当前物流车投入减少30%以上，大大提升生产效率，在同行业领域内实现“遥遥领先”。

今年开工以来，企业“含绿量”提升了——

春江水暖，万物萌发，扑面而来的“春消息”，让企业精神抖擞、绿意盎然。继去年成功获评国家级绿色工厂后，洛阳格力继续实施低碳攻关，积极搭建“工业互联+能源互联”绿色生产模式。企业于2023年下半年建设完成的光伏项目将于3月正式并网投入使用，成为企业推进清洁能源开发与应用的关键一环。

“当前我们还在积极实施多项升级工作，加强生产调度，全力保障旺季生产销售。”洛阳格力负责人表示。

得益于火热市场和一系列高端化、智能化、绿色化升级，洛阳格力火力全开，不断实现生产单班突破，继去年交出产量超500万套的优异成绩后，其产品销售范围当前已覆盖全国主要空调市场。今年企业将通过赶订单、忙创新、抓升级，全力以赴奋战“开门红”，力争更多“喜事”登门，为“全年红”打下坚实基础。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 王大月 文/图）