洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

奋战“开门红”！洛阳格力开春“三喜”临门
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.26 11:28

　　开年即旺季，新春启新程。近日格力电器(洛阳)有限公司生产车间内一片火热。

　　自正月初八开工以来，企业迅速进入高产状态，赶订单、忙创新、抓升级，在高端化、智能化、绿色化发展上频频亮相“大动作”，接连迎来“喜事”，加速冲刺新春“开门红”。

　　“手臂”灵活翻飞、动作精准高效的各类工业机器人，活跃在注塑、钣金、总装等车间的生产一线，一向是洛阳格力的一大风景。

　　今年开工以来，机器人“队伍”壮大了——

　　在外机装配线上，新近登场的截止阀螺母双工位自动装配机器人表现亮眼。通过搭载视觉系统加上伺服电机控制力矩的“双剑合璧”，该“员工”可以完成螺母的自动排序、截止阀管口位置的自动识别和位置计算，并对设备固定效果进行实时监测，从而进一步保障生产质量。

　　迄今为止，洛阳格力聚焦自研机器人应用，已实现外机底托自动上线、外机底盘自动装配、外机铭牌和包扎带自动工装配等。企业同步开展从产品设计、生产计划到制造执行的全流程数字化，依托高水平科技自立自强加速推进制造业高端化升级。

　　今年开工以来，智能化运转升级了——

　　随着洛阳格力物流环线“最后一公里”项目近日落地投用，车间内黄色涂装、来去自如的AGV物流车成为企业改造升级的另一道美丽风景，智能调度、精准配送已成现实。

　　尤其在搭载5G技术后，该批物流车进一步解决了传统物流配送执行任务难、易失败等问题。结合创新性的执行逻辑与生产模型，洛阳格力当前物流车投入减少30%以上，大大提升生产效率，在同行业领域内实现“遥遥领先”。

　　今年开工以来，企业“含绿量”提升了——

　　春江水暖，万物萌发，扑面而来的“春消息”，让企业精神抖擞、绿意盎然。继去年成功获评国家级绿色工厂后，洛阳格力继续实施低碳攻关，积极搭建“工业互联+能源互联”绿色生产模式。企业于2023年下半年建设完成的光伏项目将于3月正式并网投入使用，成为企业推进清洁能源开发与应用的关键一环。

　　“当前我们还在积极实施多项升级工作，加强生产调度，全力保障旺季生产销售。”洛阳格力负责人表示。

　　得益于火热市场和一系列高端化、智能化、绿色化升级，洛阳格力火力全开，不断实现生产单班突破，继去年交出产量超500万套的优异成绩后，其产品销售范围当前已覆盖全国主要空调市场。今年企业将通过赶订单、忙创新、抓升级，全力以赴奋战“开门红”，力争更多“喜事”登门，为“全年红”打下坚实基础。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 王大月 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    飙歌5小时，26岁小伙吼“破”了肺
    飙歌5小时，26岁小伙吼“破”了肺
    飙歌5小时，26岁小伙吼“破”了肺
        “飙歌有风险，高音需谨慎！”说这话的，是26岁的小陈(化名)，回忆起自己春节期间的遭遇，他仍心有余悸。
  • ·节后如何科学减肥？
  • ·哪些因素易引起急性胰腺炎？
  • ·健康快讯：洛阳市妇幼保健院耳鼻咽喉科中医门诊开诊
    		•
    沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
        一场春雪过后，阳光透过云层，洒向银装素裹的洛宁县兴华镇沟门村，将村庄轮廓勾勒得清晰可见。蜿蜒的小河缓...
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
  • ·我与舞龙，一辈子的情缘
  • ·王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    		•  
    新闻排行
  • 改造迁建高中腾退校区 办好“家门口”...
  • 出口增长62.2%！“洛阳造”摩托车海外...
  • 中航洛阳光电产业园主体工程基本完成
  • 本周洛阳温差较大 局部地区将迎小雨雪
  • 确保开学平安！洛阳各学校、校外供餐...
  • 你好，新学期！【组图】
  • 欢欢喜喜闹元宵 载歌载舞庆佳节【组图】
  • “春风”送岗位 新春求职忙【组图】
  • 大学生志愿者周宜康：在高铁站服务月...
  • 洛阳市人大常委会将依法开展特定问题调查
    		•
    百姓呼声
    暂未有增加高速公路免费通行站点的计划
    丽景门外城墙上为何设置酒店招牌（图）
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    王城公园民俗表演

    正月十五雪打灯

    洛阳上空焰火璀璨

    山陕会馆随拍
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605