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大学生志愿者周宜康：在高铁站服务月余 穿飞鱼服花式迎客
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.26 08:35
身着飞鱼服的周宜康（右二）

　　“能为家乡出力，感觉很有意义。”昨日，家住洛龙区、今年22岁的大学生志愿者周宜康在电话里说。

　　这个冬天，周宜康参加了洛阳文旅宣传推广实践活动，在过去的30多天时间里，他每天都穿着飞鱼服到洛阳龙门站迎接出站旅客，用自己的才华、热情、包容展示洛阳的态度和温度，也亲历了这个冬天洛阳文旅出圈的全过程。

　　周宜康说，穿飞鱼服迎客是从1月中旬开始的，根据组织方的安排，他和其他小伙伴组成的飞鱼服小哥团每天中午先在高铁站集合，由化妆师挨个为他们做造型，然后换上飞鱼服，来到高铁站出站口，向每一批出站旅客行抱拳礼，齐声高呼“神都洛阳恭迎公主(王子)回城”，其间还会满足大多数游客合影的需求。

　　当时，游客和媒体拍摄的各类飞鱼服小哥团“迎客”视频在网上广泛传播，让他们收获了一大批粉丝，甚至有人将他们作为一个“景点”，专程过来打卡。“让我印象最深的是，一个很腼腆的女孩说她是专门来洛阳见我们的，想跟我们合影，已经在人群里等了3个小时。”周宜康说，得知这一情况，大家都非常感动，连忙跟女孩合影。

　　周宜康学的是双语播音主持，迎客期间，他还带领团队成员承担了很多次对接境外旅行团的任务，全程用流利的英语交流，让不少外国游客竖起大拇指。

　　眼下，周宜康已经回到了校园，他身边的同学几乎都在网络上刷到过他穿飞鱼服迎客的视频，并纷纷为他点赞。周宜康相信，这段特殊的经历将对他未来的人生产生重要影响。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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