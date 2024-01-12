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“洛阳导游小静”：做好洛阳文化旅游的传播者
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.26 08:30

苏静（前排左）作为主持人参与洛阳“宠客”活动

　　“大家好，我是小静，欢迎大家来到我的直播间！龙门石窟自北魏时期开窟造像，是世界上造像最多、规模最大的石刻艺术宝库……”近日，“洛阳导游小静”来到龙门石窟景区，带领网友通过镜头游览景区。

　　一个人、一部手机、一架云台，只要按下“开始”键，她就可以在镜头前说上几个小时，把洛阳丰富的旅游资源、深厚的文化底蕴娓娓道来。

　　“洛阳导游小静”本名苏静，是一位从业15年的导游。2022年4月初，苏静开始接触短视频和直播，通过直播的方式带粉丝“云游”洛阳。近两年，她见证了洛阳文旅市场从复苏、火热到近乎井喷。

　　说起当初做短视频和直播的缘由，苏静说，导游的优势是口才和待人接物的能力，比起普通的主播，他们的直播会更有感染力，能讲出每一个景点、每一个文创产品背后的故事。

　　靠着从业15年积累的知识和功底，苏静开始做直播策划，了解不同景点的新知识，找素材，想脚本，现场踩点，尽量用活泼幽默的语言直播。凭借多彩秀丽的洛阳美景和每天五六个小时直播的坚持，她的直播间渐渐受到越来越多网友的关注。

　　今年以来，伴随着洛阳文旅市场的持续火热，苏静也比以往更加忙碌。“近期，洛阳推出了一系列‘宠客’举措，我也是参与者之一。”苏静说，我市一系列花式“宠客”举措，带动文旅热度飙升，在她参与的与游客互动送文创礼品的活动中，她的直播间在线观看人数最多时达上万人。

　　“想到洛阳文旅会火，但没想到会这么火。”苏静说，自己是洛阳文旅火热“出圈”的参与者、见证者，更是受益者。如今，“洛阳导游小静”抖音账号粉丝数已超过34万，而在1年前，这一数字还不到20万。

　　线上直播在一定程度上带动了线下旅游。苏静说，一些粉丝看过她的短视频和直播后，会选择来洛阳实地游览，并让她定制旅游线路。

　　在苏静看来，每座网红城市爆红的背后都离不开长期的积累，洛阳也一样。“作为一座历史文化名城，深厚的历史文化底蕴是洛阳的先天优势。”苏静说。近几年，洛阳提出“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”的新文旅理念，加上相关政策的大力支持及创意营销推广、文旅项目迭代更新，多方努力造就了文旅市场的火热盛况。

　　“我想在为自己谋一份事业的同时，尽微薄力量宣传洛阳。”苏静说，她将抓住新文旅产业发展的风口，积极做好洛阳文化旅游的传播者，讲好洛阳故事，让更多游客了解洛阳、走进洛阳。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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