“滑雪+汉服”“滑雪+研学” 洛阳围绕冰雪资源打造文旅新场景

近日，伊龙滑雪场内人头攒动，雪道上不时有滑雪者疾驰而下，雪道旁一些游客忙着拍照打卡。

春节假期滑雪场人气十足

近日，伊龙滑雪场内人头攒动，雪道上不时有滑雪者疾驰而下，雪道旁一些游客忙着拍照打卡。

今年春节假期，伊龙滑雪场推出滑雪竞速赛、趣味运动会等特色活动，吸引了不少游客前来体验冰雪运动带来的刺激与欢乐。

春节假期，滑雪成为不少游客的新选择。为了让游客有更好的体验，我市一些滑雪场新增雪道、开放夜场，积极打造“滑雪+汉服”“滑雪+研学”等新业态，吸引了不少游客。

市文广旅局相关负责人表示，今年春节假期，我市推出“冰雪狂欢·畅游洛阳”系列活动，包括“亲子娱雪”“雪地音乐会”“雪地派对”等特色活动，丰富冰雪旅游产品供给，推动冰雪旅游持续升温。

洛水昌谷景区打造冰雪乐园，雪圈、雪地摩托、雪地坦克、雪地碰碰球等冰雪娱乐项目丰富多彩，吸引了不少游客前来体验冰雪运动的乐趣；万安山举办新年冰雪嘉年华活动，打造巨型冰挂群、七彩冰挂等，给游客带来全新冰雪体验；天河大峡谷景区举办首届“奇幻冰雪节”，吸引不少游客到此看冰雕、赏冰挂……

我市一些山水景区也“不甘落后”，积极挖掘冰雪资源，打造冰雪旅游新场景，为游客带来不一样的旅游体验。

市文广旅局相关负责人表示，下一步，我市还将进一步加大对“冷资源”的挖掘和开发力度，结合“冰雪+度假”“冰雪+体育”等，打造更多新场景、新业态，激发冬季文旅消费新活力。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 马娅楠 文/图）