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凯旋路西工小街段等路段今年将实施“微改造”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.23 08:16

　　栾卢高速公路建成通车，呼南高铁焦洛平段前期工作进展顺利，南昌路、洛邑古城周边交通完成“微改造”，玄武门大街、龙丰路即将完工……2023年，我市交通基础设施建设步伐持续加快，路网“骨架”快速拓展，市政功能逐步完善，百姓出行环境不断优化。

　　一条条宽广畅通的道路，连接民心民意、关乎民生福祉。今年我市各县区纷纷提出，将继续加强交通基础设施建设，优化城市空间布局，以更加畅通的交通路网，铺就百姓幸福路。

　　完善城市交通体系，有助于强化区域之间的联系，从而推动城市经济快速发展。偃师区将按照“东拓、西联、北融、南延”的城市发展思路，加快构建外联内畅的城市交通体系，启动西亳大桥建设，实施太学路东延等8条道路建设项目，服务好郑洛第三高速公路、沁伊高速公路建设。

　　汝阳县将全力做好呼南高铁及沁伊、永灵、宁洛高速公路汝阳段项目协调保障，5月底前完成二广高速公路汝阳收费站改扩建及北环路东延项目，10月底前完成S240伊汝交接段改造提升。

　　洛宁县将提升交通网络能级，力争3月底前渑淅、三洛高速公路开工建设，郑卢高速公路西延项目尽快落地实施；加快渑邓线建设，打通河底至三门峡连接通道；确保6月底前洛神大桥、伏牛山1号公路洛宁段竣工通车。

　　孟津区在积极服务呼南高铁、G208改建工程的同时，将加快完善城区路网，确保瀍源大道西北线、汉魏大道等3条主干道，咸宁路、翠微路等4条次干道，太和东路、经五路等8条支线道路如期完工。

　　交通“微改造”，能以“小切口”实现道路通行效率大提升。今年，各县区在加快大型交通基础设施建设的同时，也谋划了不少让百姓可感可知的交通“微改造”项目。

　　去年，涧西区通过在南昌路设置“人非共板”路面、优化掉头车道、增加左转车道等方式，有效缓解了道路拥堵。在此基础上，今年，涧西区将继续推动嵩山路、景华路等5条道路“微改造”，并采用单行线改造的方式对广州路、陕北一路等进行改造，进一步提升道路通行效率。

　　西工区商圈集聚度高，人流密集。今年，西工区将围绕交通堵点打通、商圈环境提升，统筹实施道路断面优化、“人非共板”改造、“城市家具”植入、美化绿化提升，推进凯旋路西工小街段、中州万达周边等“微改造”项目。

　　去年，洛龙区对学子街、定鼎门街、政和路、展览路和太康东路等交通拥堵路段实施“人非共板”改造，有效提升了群众出行的安全感和幸福感。今年，洛龙区将继续对定鼎门街、展览路等部分拥堵路段进行“微改造”，改善群众出行环境。（洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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