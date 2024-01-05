机器人会加油、选矿不用人……先进AI技术赋能洛阳传统产业转型升级

近日，在位于西工区的洛阳智能科技产业园，走进进驻企业——洛阳千歌机器人科技有限公司中试基地，一台“头戴”摄像头、激光雷达的机械臂，正仔细“观察”面前的汽车油箱。不到120秒，开油箱、抓油枪、加油、挂枪、关油箱等加油动作自主操作、一气呵成！

调试加油机器人

机械臂灵活舞动，红色激光微光闪烁。

近日，在位于西工区的洛阳智能科技产业园，走进进驻企业——洛阳千歌机器人科技有限公司中试基地，一台“头戴”摄像头、激光雷达的机械臂，正仔细“观察”面前的汽车油箱。不到120秒，开油箱、抓油枪、加油、挂枪、关油箱等加油动作自主操作、一气呵成！

“它聪明得很。只需要人手把手教一次，就能轻松应对不同的油箱口。”千歌机器人总经理刘玉对它寄予厚望，“装上了寒武纪AI芯片，机械臂就有了智慧，实现了自主学习。”

机器人会加油，这不是科幻，而是现实。当下，在100多公里外的郑州二七区航海西路某加油站，该企业研发的全国首款加油机器人已经“上岗”服务两年多，实现“零故障”运行。“我们即将推进内蒙古等高寒地区试验，未来有望拓展至加氢、充电等领域，全速挺进‘机器代人’市场。”刘玉说。

科技变革风起云涌的当下，人工智能产业应用方兴未艾。作为主营智能机器人研发的高新技术企业，千歌机器人推动与中科寒武纪科技股份有限公司的合作，找到了“无人加油”的产业发展新蓝海。其背后折射的是我市抢抓人工智能风口机遇，赋能智能装备高质量发展的更大图景。

近年来，我市与人工智能领域独角兽企业——寒武纪公司深化产业合作，在西工区建设中科寒武纪人工智能产业创新基地，引入基于国产高性能芯片的智能计算平台、三维视觉感知技术、大数据云平台等，推动一系列人工智能“黑科技”在我市开花结果。

在烟草生产领域，烟草排产系统只需“看”一眼料斗，就能算出烟丝的重量，从而实现精准排产；在应急救援领域，在救援侦查无人机升空扫描下，地面立体模型就在手机上精准呈现，为抢险救援提供实时情报；在智能装备领域，与中信重工合作开发选矿机器人，让“选矿不用人”成为可能……截至目前，寒武纪基地及基地孵化企业已实现超5000万元的销售收入，先进AI技术正嵌入千行百业，也赋能洛阳传统产业转型升级。

寒武纪基地总经理李淳芃介绍，未来，基地将聚焦装备制造等洛阳优势产业发展需求，持续整合省内外人工智能研发资源组建研发中心，打造中原地区人工智能创新高地，让人工智能技术绽放更多“科技之花”。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 庞琳 杜安 文/图)