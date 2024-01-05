洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

机器人会加油、选矿不用人……先进AI技术赋能洛阳传统产业转型升级
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.22 08:44

调试加油机器人

　　机械臂灵活舞动，红色激光微光闪烁。

　　近日，在位于西工区的洛阳智能科技产业园，走进进驻企业——洛阳千歌机器人科技有限公司中试基地，一台“头戴”摄像头、激光雷达的机械臂，正仔细“观察”面前的汽车油箱。不到120秒，开油箱、抓油枪、加油、挂枪、关油箱等加油动作自主操作、一气呵成！

　　“它聪明得很。只需要人手把手教一次，就能轻松应对不同的油箱口。”千歌机器人总经理刘玉对它寄予厚望，“装上了寒武纪AI芯片，机械臂就有了智慧，实现了自主学习。”

　　机器人会加油，这不是科幻，而是现实。当下，在100多公里外的郑州二七区航海西路某加油站，该企业研发的全国首款加油机器人已经“上岗”服务两年多，实现“零故障”运行。“我们即将推进内蒙古等高寒地区试验，未来有望拓展至加氢、充电等领域，全速挺进‘机器代人’市场。”刘玉说。

　　科技变革风起云涌的当下，人工智能产业应用方兴未艾。作为主营智能机器人研发的高新技术企业，千歌机器人推动与中科寒武纪科技股份有限公司的合作，找到了“无人加油”的产业发展新蓝海。其背后折射的是我市抢抓人工智能风口机遇，赋能智能装备高质量发展的更大图景。

　　近年来，我市与人工智能领域独角兽企业——寒武纪公司深化产业合作，在西工区建设中科寒武纪人工智能产业创新基地，引入基于国产高性能芯片的智能计算平台、三维视觉感知技术、大数据云平台等，推动一系列人工智能“黑科技”在我市开花结果。

　　在烟草生产领域，烟草排产系统只需“看”一眼料斗，就能算出烟丝的重量，从而实现精准排产；在应急救援领域，在救援侦查无人机升空扫描下，地面立体模型就在手机上精准呈现，为抢险救援提供实时情报；在智能装备领域，与中信重工合作开发选矿机器人，让“选矿不用人”成为可能……截至目前，寒武纪基地及基地孵化企业已实现超5000万元的销售收入，先进AI技术正嵌入千行百业，也赋能洛阳传统产业转型升级。

　　寒武纪基地总经理李淳芃介绍，未来，基地将聚焦装备制造等洛阳优势产业发展需求，持续整合省内外人工智能研发资源组建研发中心，打造中原地区人工智能创新高地，让人工智能技术绽放更多“科技之花”。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 庞琳 杜安 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    29岁女孩为啥强烈要求做心脏检查
    29岁女孩为啥强烈要求做心脏检查
    29岁女孩为啥强烈要求做心脏检查
        近日，一名29岁的年轻女性走进心内科诊室，强烈要求医生为她的心脏做“体检”，这是咋回事儿？
  • ·腿上的“泥点”，为啥洗不掉？
  • ·限糖限的究竟是什么糖
  • ·想要控糖效果好 这种膳食纤维是优选
    		•
    “云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    “云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    “云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
        新安县石井镇寺坡山村是一座隐于群山中的村落，北与龙潭大峡谷紧邻，南与青要山相连，西距黛眉山景区不远，...
  • ·我与舞龙，一辈子的情缘
  • ·王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
    		•  
    新闻排行
  • 江凌调研文旅重点项目建设运营工作
  • 洛阳多家博物馆将按照国家一级馆标准...
  • 年产4200余万套！洛阳光电产业链将添...
  • 受降雪影响，途经洛阳龙门站部分列车...
  • 洛阳市迎来龙年首场降雪
  • 洛阳市水利局：西苑桥橡胶坝修复工程...
  • 及时铲除冰雪 目前洛阳干线公路畅通
  • 全国先进！洛阳渔业执法工作获表彰
  • 22日洛阳部分公交线路停运、调整
  • 紧急通知！2024年洛阳市春风行动专场...
    		•
    百姓呼声
    暂未有增加高速公路免费通行站点的计划
    丽景门外城墙上为何设置酒店招牌（图）
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    光影瞬间 王城灯展

    梅花开放报春来

    九洲池龙年看龙

    牡丹彩灯亮相牡丹阁
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605