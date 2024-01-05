新春走基层：乡村过大年 旅居新体验

逛庙会市集，感受浓浓年味；围炉煮茶，在融融暖意中闲话家常；阖家慢游，在山水美景间感受“慢生活”的乐趣……今年春节假期，乡村成为许多游客的旅游目的地。我市丰富乡村文旅产品供给，打造乡村文旅新场景，带给游客更多乡村旅居新体验。

逛庙会市集，感受浓浓年味；围炉煮茶，在融融暖意中闲话家常；阖家慢游，在山水美景间感受“慢生活”的乐趣……今年春节假期，乡村成为许多游客的旅游目的地。我市丰富乡村文旅产品供给，打造乡村文旅新场景，带给游客更多乡村旅居新体验。

文旅场景“上新” 游客体验升级

今年春节假期，嵩县陆浑镇陆浑村春节文化节热闹举行，游人络绎不绝。

非遗传承人现场展示剪纸、烙画、木版年画等传统技艺，游客可体验手工制作灯笼、窗花、中国结等，小吃集市的美食琳琅满目……文化节丰富了乡村的游玩内容，也营造了文旅新场景，给乡村旅游带来了人气。春节假期，陆浑村的游客比平时增长了两三倍。

深挖文化资源，举办特色活动，打造文旅新场景、新业态，成为春节假期乡村吸引游客的“流量密码”。

白天，汉服巡游、社火表演等活动热闹非凡；夜幕下，新春灯展流光溢彩，供游客参观游览、“打卡”拍照。春节假期，宜阳县锦屏镇杏花村举办了一系列沉浸式文旅体验活动，吸引许多游客前来“打卡”。

“过年旅游，图的是喜庆和热闹。”春节假期，带着家人到乡村游玩的胡斌说，乡村到处洋溢着浓浓的节日氛围，给游客带来了更加沉浸的旅游体验。

民宿预订火热 “慢生活”受欢迎

春节假期，在栾川县重渡沟风景区，天南海北的游客到这里观光度假。景区内的不少民宿推出剪纸、包饺子、做豆腐等民俗体验活动，为游客带来了充满烟火气的别样春节。

“乡村旅游越来越火，民宿生意也越来越好，春节期间我们的房间基本订满了。”在景区经营民宿的吴立国说，春节假期，不少游客到乡村体验“慢生活”，民宿正好提供一个亲友相聚的环境。

春节假期，位于洛宁县兴华镇的“竹梦小镇”民宿推出杂技、民俗等表演，民宿附近还有采摘区、乡村舞台、儿童乐园等，吸引不少游客前来休闲度假。

市文广旅局相关负责人表示，当前，我市正着力提升乡村旅居民宿精品化、特色化水平，推动民宿从量变到质变、从零散发展向集群发展、从粗放建设向品牌建设转变，让游客慢下来、留下来。

深挖文旅资源 丰富旅居体验

随着游客消费需求的不断升级，乡村旅游正由单一观光向观光、休闲、度假等复合型转变，以民宿度假、休闲养生等为特点的乡村旅居日益升温。近年，我市依托黄河文化、伏牛山水、特色村镇等资源，推进精品民宿集聚区、自驾车旅居车营地等建设，打造高品质休闲住宿设施，持续为乡村旅居发展注入新活力。

业内人士表示，发展乡村旅居，还应深挖当地特色文旅资源，围绕不同游客群体推出不同主题的乡村文旅产品，将自然、历史、文化等元素融入乡村文旅产品，开发诸如农事体验、民俗文化体验等参与性、体验感强的项目，用丰富的旅游体验留住游客。

市文广旅局相关负责人表示，我市将围绕游客个性化、多元化、品质化旅居需求，提质升级乡村旅游景区，举办避暑节、养生文化节等活动，打造更多特色、精品乡村旅居民宿，进一步提升乡村旅游服务品质，推动乡村旅游从观光游向体验游转变，不断提升游客的旅居体验感，推动美丽乡村成为“诗和远方”。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华）