七二五所斩获LNG开架式气化器“最大单”

记者近日从中国船舶七二五所获悉，该单位中标浙能舟山六横LNG(液化天然气)接收站项目，中标金额超5000万元，成功斩获国内金额最大LNG开架式气化器合同。

记者近日从中国船舶七二五所获悉，该单位中标浙能舟山六横LNG(液化天然气)接收站项目，中标金额超5000万元，成功斩获国内金额最大LNG开架式气化器合同。

作为整个LNG产业链的关键设备之一，LNG气化器主要用于将液态天然气转化为气态天然气，是高端系统集成产品，具有耐高压、耐低温、耐腐蚀、高效换热、安全环保等特点。其中，开架式气化器以海水为加热介质，经济性好、运行成本低，是当前LNG接收站用气化器的主流类型。

近年，七二五所围绕国家清洁能源战略，持续开展LNG气化器攻关，实现多项技术突破。此次配套的浙能舟山六横LNG接收站已被纳入国家石油天然气“十四五”发展规划，其建成投产后将强化浙江省及周边地区天然气供应安全保障，对促进长三角地区能源结构优化和经济社会发展具有重要意义。

针对项目周边环境与开架式气化器适配问题，七二五所成立项目团队密切跟踪，深入了解用户需求，依托该单位在海洋腐蚀与防腐领域的专业技术优势，以及在产品涂层技术上的深入研究，开展大量验证工作，积累了丰富的试验数据，获得业主及行业专家的认可，为项目实施奠定了坚实的技术基础。

在项目投标阶段，该项目团队还针对项目海水水质特殊性，制订专门解决方案，在产品表面处理技术、售后服务保障方面进行了专项优化提升，获得用户、设计院及各方专家一致肯定，最后一举中标。

随着全球LNG接收站建设进入快车道，气化器市场需求快速增长。近年，七二五所已经承接了10余个LNG气化器项目，市场占有率超60%，在LNG领域实现了整体国产化、批量应用、配套国内首个LNG项目、船用LNG供气系统全球首发等一系列重要突破。

“此次成功中标，意味着企业迎来2024年‘开门红’，也坚定了我们继续深耕LNG领域的信心和决心。”七二五所相关负责人表示。接下来，该单位将进一步提升综合技术水平和服务保障能力，为聚焦绿色发展加快形成新质生产力贡献更多创新动能。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 徐兆琦）