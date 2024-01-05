火树银花闹元宵（天街奇幻夜·神都洛阳年）

后天就是正月十五啦，背靠定鼎门，站在隋唐洛阳城天街上向北望，眼前的场景定能勾出记忆中许多动人的古诗词，那“火树银花合”的场面，一定比公元705年上元节时苏味道眼前的场景更加璀璨、绚烂，更加如梦似幻！

后天就是正月十五啦，背靠定鼎门，站在隋唐洛阳城天街上向北望，眼前的场景定能勾出记忆中许多动人的古诗词，那“火树银花合”的场面，一定比公元705年上元节时苏味道眼前的场景更加璀璨、绚烂，更加如梦似幻！

上元夜，苏味道诗兴大发

公元705年的正月初一，武则天改年号为神龙，这一年便是神龙元年。

彼时女皇身体抱恙，总是歇在迎仙宫的长生殿(又称集仙殿)，朝政则由宠臣张易之、张昌宗把持。那几年，一众御用文人降节依附张易之兄弟，凭借文才溜须拍马，上篇《初唐大才子御用笔杆子》(详见本报19日A12版)中的男主角崔融和他的好哥们儿苏味道都在其中。

正月十五上元节到了，节日期间，宵禁解除，人们不必再因犯夜被抓或挨打，可以肆无忌惮地在街上逛个通宵达旦。这几天的洛阳城一到夜间热闹非凡，处处张灯结彩，行人摩肩接踵，无论男女老少，不分高低贵贱，个个放飞自我，尽情享受着过节的热闹……

隋唐洛阳城的皇城南门叫端门，端门临近洛河，城门前空旷开阔，上元节时，人们常在这里燃放焰火，朝廷还会在端门城楼布灯。

当时的洛河自上阳宫之南流入外郭城，接着向东流经积善坊之北，到此分为三股，形成“三水两洲”的形态。三股洛水上有三段桥，南为星津桥，中为天津桥，北为黄道桥，星津桥南通积善坊，黄道桥北接端门。由于三桥当中以天津桥最为著名，人们往往以天津桥代指三桥。

天街西侧南起第一坊是宁人坊，向北依次是宽政坊、淳风坊、宣风坊、观德坊、积善坊，苏味道就住在宣风坊北街之西。

上元之夜，苏味道经过观德坊、积善坊，来到星津桥南向北望，满眼绚烂美景，满心激动欢喜，禁不住诗兴大发，遂作绝唱《正月十五夜》。

此绝唱，创作于神龙元年

人们沉浸在火树银花的狂欢气氛之中，并未察觉朝廷暗流涌动。正月二十二日，突如其来的神龙政变结束了张易之兄弟的性命，让武则天于病榻惊起。二十四日，武则天宣布将帝位传给太子李显。次日李显登基，就是唐中宗。

唐中宗下诏大赦天下，只有张易之的党羽们不在赦免之列。崔融、苏味道等都被贬官，崔融因曾为东宫侍读，不久被唐中宗调回洛阳任职，苏味道就没这么幸运了。《旧唐书·苏味道传》中载：“神龙初，以亲附张易之、昌宗，贬授郿州剌史。俄而复为益州大都督府长史，未行而卒，年五十八。”

武周成为历史，李唐重霸天下。神龙三年(公元707年)九月初五，唐中宗改年号为景龙，故这一年又称景龙元年。

有人搞不清楚苏味道的《正月十五夜》作于何时，答案其实很容易推出来。

《大唐新语》卷八中说：“神龙之际，京城正月望日，盛饰灯影之会。……文士皆赋诗一章，以纪其事。作者数百人，惟中书侍郎苏味道、吏部员外郭利贞、殿中侍御史崔液三人为绝唱。”

由上文可看出，神龙这一年号用了三年，其间有三个上元节，而苏味道在神龙政变之后即被贬官，当年就去世了，他所见到的，只有神龙元年(公元705年)那个上元节。

同欢庆，一年一度又元宵

大唐诗人多如繁星，论名气，怎么也数不上苏味道，但要说吟元宵节的诗，能超过他这首的，也不好找，说其为绝唱，毫不夸张。初唐诗坛上，很多人都还没摸着门道，身居高位的苏味道已开始多用近体诗格律，引领了整个诗坛的风气，推动了近体诗的发展。

我们一起来品品这首诗吧。诗名为《正月十五夜》，也叫《观灯》《上元》：“火树银花合，星桥铁锁开。暗尘随马去，明月逐人来。游伎皆秾李，行歌尽落梅。金吾不禁夜，玉漏莫相催。”

诗歌开场极具画面感，一街两行火树银花，灯火璀璨合为一片。正月十四、十五、十六，一连三天“金吾不禁”，坊门、市门昼夜开放，就连星津桥上的铁锁也打开了。桥上挂着彩灯，从洛河这边闪烁到那边，像天上的星星，那桥便真像星桥了。

人潮涌动，马蹄之下尘土飞扬，不管你走到哪里，抬头都可见明月。观灯的歌伎个个艳若桃李，边走边唱《梅花落》。平时专管禁夜的金吾卫都不巡夜了，那报时的玉漏呀，你别着急，莫让这一年一度的上元夜匆匆过去。

正月十五元宵节又叫上元节，“上元”这个叫法，就是从唐朝开始的。《辞海》中说，正月十五，此日称“上元”，此夜称“元宵”。后天晚上就是元宵，元宵焰火晚会将现超炫火树银花，我们不见不散！（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静 实习生 刘芊绵）