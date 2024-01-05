21日，记者从洛阳全市文物工作会议现场获悉，去年，洛阳文博场馆接待游客突破1500万人次，“博物馆热”持续升温。 洛阳博物馆内的游客 21日，记者从洛阳全市文物工作会议现场获悉，去年，洛阳文博场馆接待游客突破1500万人次，“博物馆热”持续升温。 目前，洛阳全市共有102家博物馆、纪念馆，已成为拉动文旅产业发展的重要力量。当前，洛阳正加快推进五大都城遗址博物馆群建设，建立全市博物馆(纪念馆)数据统计系统，搭建洛阳市可移动文物资源查询管理平台。 洛阳不断提升博物馆公共文化服务水平，去年全市文博场馆累计举办或引进精品展览30余个，开展社教活动400余场。“其宁惟永——北魏洛阳永宁寺特展”“镜像——家风家训专题展”入选国家2023年度“弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览推介项目。洛阳文博系统多名讲解员在全国、全省各类比赛中斩获佳绩，博物馆讲解能力和志愿服务水平不断提升。 洛阳文博场馆文旅文创和衍生服务消费持续升温，随着文物版权授权合作模式持续深入，去年累计开发90余款新潮文创产品，让越来越多的游客把洛阳历史文化打包“带回家”。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 实习生 周晏至 文/图）