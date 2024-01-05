雪天路滑面包车侧翻 热心群众合力抬车救援

雪天路滑，广大司机朋友驾车上路一定注意减速慢行。20日，洛阳市偃师区一辆面包车失控侧翻，当地救援人员与热心群众合力抬车救援。 雪天路滑，广大司机朋友驾车上路一定注意减速慢行。20日，洛阳市偃师区一辆面包车失控侧翻，当地救援人员与热心群众合力抬车救援。 当日17时40分许，偃师神鹰救援大队队员王执颖驾车途经偃师区北环路时，突然看到前方一辆面包车失控侧翻。 “当时下着雪，路面已结冰，面包车先是撞到路边道牙，然后发生侧翻。”王执颖说，面包车后门被甩开，车上货物散落一地，于是他立即靠边停车，过去查看情况。 王执颖看到，司机是一名小伙子，已从车里逃出来，车上无人员被困。随后，王执颖与偃师神鹰救援大队队长马纪伟取得联系，请求支援。 很快，马纪伟带着几名队员到达现场，加上路过的热心群众，大家先把面包车内剩余的货物搬出来，然后合力抬车，将面包车扶正。司机对马纪伟、王执颖等人的帮助表示感谢。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍)