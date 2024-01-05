4600余人次！洛阳城管部门连夜除冰雪保畅通

为有效应对年后首场雨雪天气，洛阳城管部门提前谋划，全面部署，预置除雪设备及车辆170余台，集结除雪队伍120支共计2000余人，随时待命。

为有效应对年后首场雨雪天气，洛阳城管部门提前谋划，全面部署，预置除雪设备及车辆170余台，集结除雪队伍120支共计2000余人，随时待命。 为有效应对年后首场雨雪天气，洛阳城管部门提前谋划，全面部署，预置除雪设备及车辆170余台，集结除雪队伍120支共计2000余人，随时待命。 昨日18时7分，洛阳市气象台发布道路结冰黄色预警信号，18时30分许，西苑桥、瀛洲桥等部分桥梁道路出现结冰现象。洛阳城管部门立即启动相关预案，连夜对所辖桥梁及道路进行撒布融雪剂、开展除冰雪作业。截至今晨6时，所辖桥梁道路通行正常。 据悉，本次行动，洛阳城管部门累计出动应急队伍79支、人员4490人次，抢险队员160人次，除雪车42台次，除雪设备95台，撒布机41台。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 廉颖颖 文/图)