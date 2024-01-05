爆款文创产品卖断货 来洛年轻人热衷国潮消费

龙年春节，文创产品成为备受游客青睐的洛阳“新特产”。昨日，记者从市文物局获悉，今年春节假期，到访文博场所的年轻游客占比达七成，带动文创国潮消费升温。洛阳厚重的历史文化，正以一种崭新的方式为世人所熟知。

龙年春节，文创产品成为备受游客青睐的洛阳“新特产”。昨日，记者从市文物局获悉，今年春节假期，到访文博场所的年轻游客占比达七成，带动文创国潮消费升温。洛阳厚重的历史文化，正以一种崭新的方式为世人所熟知。

精美文物，成就文创“断货王”

小红书网友分享的朱颜镜（资料图片）

“真幸运，抢到洛阳博物馆的朱颜镜！”昨日，小红书网友“Ding”分享自己在洛阳旅游的经历，引来不少没买到的网友留言：“这可是‘断货王’，没买到的我在线蹲代购……”

据洛阳博物馆相关负责人介绍，今年春节假期，该博物馆接待游客近10万人次，文创产品出现销售热潮。以洛阳博物馆馆藏的唐代金银平脱鸾凤花鸟纹铜镜为原型的朱颜镜，提取文物中莲花、鸾凤等元素，设计为便携实用的小镜子，“高颜值”加上美好的寓意，吸引众多女孩为它“买单”，甚至出现一“镜”难求的场面。

为满足市场需求，目前，在“粉金”配色朱颜镜的基础上，洛阳博物馆还推出了蓝色朱颜镜、手持朱颜镜等，同样受到年轻游客热捧。“文物带不走，但镜子上的文化可以‘打包’拿回家。”在不少人眼中，这些文创产品就是了解城市的一个窗口。