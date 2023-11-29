即日起至17日，洛阳民俗博物馆延时开放

“洛阳民俗博物馆”微信公众号今日发布公告称，洛阳民俗博物馆即日起至2024年2月17日(初三至初八)，延时开放。
“洛阳民俗博物馆”微信公众号今日发布公告称，洛阳民俗博物馆即日起至2024年2月17日(初三至初八)，延时开放。
“洛阳民俗博物馆”微信公众号今日发布公告称，洛阳民俗博物馆即日起至2024年2月17日(初三至初八)，延时开放。
洛阳民俗博物馆延时开放公告
各位观众朋友：
为了更好地满足广大观众的参观需求，洛阳民俗博物馆即日起至2024年2月17日(初三至初八)，延时开放。闭馆时间由17:00延长至18:00(17:30停止入场)，请大家安排好参观时间，洛阳民俗博物馆欢迎您的到来，祝您新春快乐！
2024年2月12日
温馨提示：
为更好地服务于广大观众，向大家提供优质服务，特发布洛阳民俗博物馆参观须知：
1.个人参观无需预约，须携带身份证原件(一人一证)，在入口闸机处识别身份证后快速入馆。
2.团队参观须关注“洛阳民俗博物馆”微信公众号跳转小程序进行预约。⑥
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