即日起至17日，洛阳民俗博物馆延时开放

“洛阳民俗博物馆”微信公众号今日发布公告称，洛阳民俗博物馆即日起至2024年2月17日(初三至初八)，延时开放。 “洛阳民俗博物馆”微信公众号今日发布公告称，洛阳民俗博物馆即日起至2024年2月17日(初三至初八)，延时开放。 洛阳民俗博物馆延时开放公告 各位观众朋友： 为了更好地满足广大观众的参观需求，洛阳民俗博物馆即日起至2024年2月17日(初三至初八)，延时开放。闭馆时间由17:00延长至18:00(17:30停止入场)，请大家安排好参观时间，洛阳民俗博物馆欢迎您的到来，祝您新春快乐！ 2024年2月12日 温馨提示： 为更好地服务于广大观众，向大家提供优质服务，特发布洛阳民俗博物馆参观须知： 1.个人参观无需预约，须携带身份证原件(一人一证)，在入口闸机处识别身份证后快速入馆。 2.团队参观须关注“洛阳民俗博物馆”微信公众号跳转小程序进行预约。⑥