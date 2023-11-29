春节假期期间，洛阳博物馆开放时间延长

“洛阳博物馆”微信公众号今日发布公告称，洛阳博物馆即日起至春节假期结束延长开放时间。延长时间为：2月11日—2月17日(初二至初八)17:00至19:00，18:30停止入馆。

“洛阳博物馆”微信公众号今日发布公告称，洛阳博物馆即日起至春节假期结束延长开放时间。延长时间为：2月11日—2月17日(初二至初八)17:00至19:00，18:30停止入馆。 “洛阳博物馆”微信公众号今日发布公告称，洛阳博物馆即日起至春节假期结束延长开放时间。延长时间为：2月11日—2月17日(初二至初八)17:00至19:00，18:30停止入馆。 洛阳博物馆2024年春节假期延时开放公告 亲爱的观众朋友们: 为满足2024龙年春节假期期间公众对洛阳博物馆的参观需求，洛阳博物馆即日起至春节假期结束延长开放时间。延长时间为：2月11日—2月17日(初二至初八)17:00至19:00，18:30停止入馆。 为营造一个健康安全的参观环境，入馆请在洛阳博物馆微信公众号提前预约，入场配合好我馆的管理及安检工作，勿大声喧哗，文明有序观展。请大家合理规划时间，尽量避开高峰时段，错峰观展。 祝您参观愉快！ 洛阳博物馆

2024年2月11日 ⑥