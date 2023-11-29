春节不停产！洛阳这家企业生产忙全力拼抢“开门红”

机器嗒嗒作响地高速运转，工人各司其职紧盯产线……12日，农历正月初三，年味正浓，在位于洛阳市新安县的洛阳万基铝加工有限公司生产车间一派繁忙景象。
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“订单爆满，产销两旺！春节期间不停产，确保如期交付。”该企业相关负责人介绍，眼下，企业正在赶制一批出口高端双零箔及国内新能源动力电池软包产品订单，助力实现一季度“开门红”。
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