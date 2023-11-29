让“王子”“公主”开开心心穿汉服！洛阳专项检查汉服租赁市场价格

春节期间，来自天南海北的“公主”“王子”在洛阳尽享“汉服自由”。为了维护节日市场价格秩序，12日，洛阳市市场监管局执法人员对汉服租赁市场价格进行专项检查。

春节期间，来自天南海北的“公主”“王子”在洛阳尽享“汉服自由”。为了维护节日市场价格秩序，12日，洛阳市市场监管局执法人员对汉服租赁市场价格进行专项检查。

9时许，记者在洛阳市老城区西大街一家汉服店看到，店内的各类服饰琳琅满目，几位年轻顾客有的在妆造，有的在挑选服饰，店主正站在旁边热情地提供参考意见。执法人员重点检查了店内是否在显著位置悬挂有汉服租赁价目表，并现场指导经营者正确使用标价签、规范填写标价内容，以及落实明码标价情况。

一袭汉服靡河洛，霓裳华彩越千年。春节假期已经进入第三天，行走在老城区的古城、古街，穿梭于洛邑古城、天堂明堂等景区，妆容精致、衣袂飘飘的游客越来越多，大家身着汉服，时而欣赏美景，时而驻足拍照。洛报融媒记者了解到，春节期间，执法人员将洛邑古城、丽景门、天堂明堂、应天门、龙门石窟等景区作为重点，检查其周边汉服租赁商户是否明码标价、是否按规定的内容和方式明码标价，是否在标价之外加价出售商品或收取未标明的费用，是否存在价格欺诈行为，确保汉服经营行业价格稳定，营造放心消费环境。

执法人员提醒，市民游客在租赁汉服时应该注意这些方面——

●租赁汉服前，要仔细检查服装有无面积较大的污渍或者较明显的破损，如果有的话建议更换一件，或者提前告知商家并做好记录。同时，消费者选好服装配饰和头饰后，最好拍照记录留存，方便归还时进行核对。

●穿着汉服时要注意爱惜服装和配件。洛报融媒记者走访多家商户了解到，消费者归还汉服时，商家会进行检查，如果油污不超过5厘米(通常成人一个指甲盖大小)，或者破损程度较轻可以修复，一般是在商家可接受的范围内。如果损坏较严重，消费者需要按照市价和折旧率进行赔偿。

●注意汉服租赁时间，按照要求按时归还。另外，缴纳费用之前，一定要详细询问商家收费标准包含的细节内容，如果遇到隐形消费、捆绑消费、价格欺诈等情况，可以随时拨打24小时热线12315进行投诉举报。

洛阳市市场监管局相关负责人表示，春节期间，该局联合辖区市场监管部门针对重点时段持续对汉服租赁行业开展市场价格检查，加大监管执法检查力度，要求汉服租赁商户对所有服务项目必须明码标价，并将汉服租赁行业价目表摆放在店内显著位置进行公示，切实营造有序的市场环境和良好的消费环境，让“王子”“公主”们穿得舒心、玩得开心，欢欢喜喜在洛阳度过体验感十足的龙年春节。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 文/图)