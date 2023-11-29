洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

让“王子”“公主”开开心心穿汉服！洛阳专项检查汉服租赁市场价格
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.12 14:26

　　春节期间，来自天南海北的“公主”“王子”在洛阳尽享“汉服自由”。为了维护节日市场价格秩序，12日，洛阳市市场监管局执法人员对汉服租赁市场价格进行专项检查。

　　9时许，记者在洛阳市老城区西大街一家汉服店看到，店内的各类服饰琳琅满目，几位年轻顾客有的在妆造，有的在挑选服饰，店主正站在旁边热情地提供参考意见。执法人员重点检查了店内是否在显著位置悬挂有汉服租赁价目表，并现场指导经营者正确使用标价签、规范填写标价内容，以及落实明码标价情况。

　　一袭汉服靡河洛，霓裳华彩越千年。春节假期已经进入第三天，行走在老城区的古城、古街，穿梭于洛邑古城、天堂明堂等景区，妆容精致、衣袂飘飘的游客越来越多，大家身着汉服，时而欣赏美景，时而驻足拍照。洛报融媒记者了解到，春节期间，执法人员将洛邑古城、丽景门、天堂明堂、应天门、龙门石窟等景区作为重点，检查其周边汉服租赁商户是否明码标价、是否按规定的内容和方式明码标价，是否在标价之外加价出售商品或收取未标明的费用，是否存在价格欺诈行为，确保汉服经营行业价格稳定，营造放心消费环境。

　　执法人员提醒，市民游客在租赁汉服时应该注意这些方面——

　　●租赁汉服前，要仔细检查服装有无面积较大的污渍或者较明显的破损，如果有的话建议更换一件，或者提前告知商家并做好记录。同时，消费者选好服装配饰和头饰后，最好拍照记录留存，方便归还时进行核对。

　　●穿着汉服时要注意爱惜服装和配件。洛报融媒记者走访多家商户了解到，消费者归还汉服时，商家会进行检查，如果油污不超过5厘米(通常成人一个指甲盖大小)，或者破损程度较轻可以修复，一般是在商家可接受的范围内。如果损坏较严重，消费者需要按照市价和折旧率进行赔偿。

　　●注意汉服租赁时间，按照要求按时归还。另外，缴纳费用之前，一定要详细询问商家收费标准包含的细节内容，如果遇到隐形消费、捆绑消费、价格欺诈等情况，可以随时拨打24小时热线12315进行投诉举报。

　　洛阳市市场监管局相关负责人表示，春节期间，该局联合辖区市场监管部门针对重点时段持续对汉服租赁行业开展市场价格检查，加大监管执法检查力度，要求汉服租赁商户对所有服务项目必须明码标价，并将汉服租赁行业价目表摆放在店内显著位置进行公示，切实营造有序的市场环境和良好的消费环境，让“王子”“公主”们穿得舒心、玩得开心，欢欢喜喜在洛阳度过体验感十足的龙年春节。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    一着凉就感冒 试试这个小方子
    一着凉就感冒 试试这个小方子
    一着凉就感冒 试试这个小方子
        “大夫，我又感冒了，稍一着凉就感冒，太难受了。这到底是咋回事儿？”近日，49岁的张女士到市东方人民医院(...
  • ·寒假防近视，少吃糖多运动
  • ·@所有家长 这份春节儿童“安心提示”请查收
  • ·事多肝火旺 按摩来舒缓
    		•
    “云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    “云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    “云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
        新安县石井镇寺坡山村是一座隐于群山中的村落，北与龙潭大峡谷紧邻，南与青要山相连，西距黛眉山景区不远，...
  • ·我与舞龙，一辈子的情缘
  • ·王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
    		•  
    新闻排行
  • 2024河南春晚开播 其中的“洛阳元素”...
  • 春节期间，洛阳80家公共机构内部停车...
  • “爱在洛城”免费接送游客暖心行动倡议书
  • 江凌督导检查安全生产、春运保障工作
  • 洛阳商超卖场折扣多 春节期间“不打烊”
  • 春运变了【组图】
  • 洛阳市政协党组（扩大）会议召开
  • 阵风7到8级！洛阳市气象台发布大风蓝...
  • 春节期间洛阳市天气晴好 气温明显回升
  • 健身社交两相宜！洛阳新添一座体育综合体
    		•
    百姓呼声
    卖房一年内置换新房退个税政策是否落实
    洛阳市经济适用住房申购程序将研究并完善
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    十二属相花灯闪亮登场

    回家过年

    烟花绚烂

    勇成摄影 老城贴春联
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605