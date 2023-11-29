春节“不打烊” 洛阳超800名志愿者坚守一线服务游客

“谢谢你们，这是我在龙年喝到的第一杯热茶！”10日，在洛阳市老城区洛邑古城南门口的巾帼志愿服务岗前，来自郑州的李女士接过志愿者递来的姜枣茶后开心地说。

“谢谢你们，这是我在龙年喝到的第一杯热茶！”10日，在洛阳市老城区洛邑古城南门口的巾帼志愿服务岗前，来自郑州的李女士接过志愿者递来的姜枣茶后开心地说。

巾帼志愿服务岗由老城区妇联设立，自大年初一至初八，每天白天都有3名巾帼志愿者在此值班，为游客提供免费的陈皮普洱茶、姜枣茶、口罩、旅游地图等物资，用贴心的服务温暖外地游客。

据了解，春节期间，老城区委组织部、区文明办积极动员辖区党员干部群众组成志愿服务队伍，在各大景区周边设置文旅志愿服务岗16个，应急处置和保障服务小分队50余支，为外地游客舒心安全的旅游环境提供保障，让游客宾至如归，让洛阳更有温度。

“来来来，学校里免费停车，门口还有免费茶水！”这两天，在瀍河区白马寺实验小学门口，总有一群热情的红马甲耐心地为游客们服务，帮助他们寻找合适的停车位。连日来，白马寺景区迎来游客高峰，为解决停车位紧张的问题，白马寺镇发动辖区商户、学校、居民敞开“家门”，为游客提供免费停车服务，并设置多个志愿服务点，帮助游客解决实际困难。

春节期间，我市各大文博场所正常开放，各类主题展览吸引众多游客参观。在洛阳博物馆、隋唐大运河文化博物馆等地，不少志愿者主动加入义务讲解队伍，为游客搭建了一个感受传统文化魅力、学习历史文化知识的平台。

洛报融媒记者从洛阳市文明办了解到，春节期间，我市重点开展“文明有礼”“暖心有爱”“诚信有序”3项志愿服务活动。各城市区组织各级文明单位和各类志愿服务团体在各大景区，大型灯展、晚会现场，重点交通场站等区域设立志愿服务站(岗)，为游客提供多种形式的暖心服务。

截至目前，洛阳主城区共设立志愿服务岗50余处，超800名志愿者坚守一线，为广大游客提供暖心服务。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 陈志强 文/图）