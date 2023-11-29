中州时代建设者毛强西迎来首个“洛阳年”

保障不缺席，安全不松动。正值新春，家家户户红火热闹庆祝佳节之际，10日(农历大年初一)一大早，中州时代新能源生产基地项目安全负责人毛强西如往常般穿好工作马甲、戴上安全帽，在工地上迈出了忙碌的步伐。

保障不缺席，安全不松动。正值新春，家家户户红火热闹庆祝佳节之际，10日(农历大年初一)一大早，中州时代新能源生产基地项目安全负责人毛强西如往常般穿好工作马甲、戴上安全帽，在工地上迈出了忙碌的步伐。

不同于平日里工地白天机械运作、夜晚挑灯奋战的繁忙场面，暂时告别了喧嚣的中州时代项目，迎来落地后第二个春节假期，这也是毛强西的首个“洛阳年”。

来自四川泸州的毛强西是名专业的老“工程人”，曾多次参与宁德时代在全国各地的厂区建设安全督导工作。“别人过节是看春晚、吃饺子、走亲戚，我们过节是检查消防设施、盯好临时用电和机械设备。”毛强西幽默地说起了自己的“节日三件套”。

自2023年3月进入伊滨区中州时代项目现场至今，毛强西仅回过一趟老家，待了2天后又匆匆赶回工地。“无论什么时候，安全检查都不能放松，不在现场总觉得不踏实。”他说。今年春节期间，中州时代大部分工人均返乡过节，毛强西在阖家团圆的假期里继续选择坚守岗位，坚持每天到岗巡查，当好项目安全“守卫者”。

作为留岗值守人员，毛强西丝毫不敢松懈，和20多名安保及同事一起，每天早中晚三次进厂巡检，24小时不远离待岗，恨不得“焊”在项目现场，确保消防设施、配电设备、施工材料堆放等各个环节安全问题不出错。“前几天积雪较厚，随着气温回升，冰雪融化，带来的滴水、积水等问题也要格外注意。”凭借着严谨认真的工作态度，为整个项目顺利推进守牢安全底线。

尽管是在工地上过年，但大家依旧幸福满满，热火朝天。在福字、春联、大红灯笼点缀下，项目部厨房里大家齐动手，腊肉、蒸鱼、大虾一道道大餐接踵而至，其中不乏具有河洛特色的燕菜、连汤肉片等。

“洛阳历史悠久、文旅出彩，我们现在既盼着项目如期建好，为洛阳产业发展添彩，也希望闲时能在洛阳多转转，好好体会下当地的历史文化和风土人情。”对于如何度过“洛阳年”，毛强西早早就有了打算。

在他和同事们的坚守努力下，中州时代目前生产区厂房连片，规模初现，开年后即将启动机电安装、室内装修等工作，在冲刺同类工程建设时间最短纪录的同时，也为今年下半年实现投产目标进一步奠定基础。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张若含 文/图)