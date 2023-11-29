洛阳警方叠加投入1万余名安保人员护航焰火晚会

流光溢彩添锦绣，盛世焰火耀河洛。10日晚，2024“穿越盛唐洛阳年· 杜康之夜”新春焰火晚会成功举行。平安祥和背后，凝聚着洛阳公安民辅警的执着坚守和辛勤付出。

流光溢彩添锦绣，盛世焰火耀河洛。10日晚，2024“穿越盛唐洛阳年· 杜康之夜”新春焰火晚会成功举行。平安祥和背后，凝聚着洛阳公安民辅警的执着坚守和辛勤付出。 流光溢彩添锦绣，盛世焰火耀河洛。10日晚，2024“穿越盛唐洛阳年· 杜康之夜”新春焰火晚会成功举行。平安祥和背后，凝聚着洛阳公安民辅警的执着坚守和辛勤付出。 为确保活动顺利进行，洛阳市公安局前期经多次实地调研，按照“细致、精致、极致”的工作标准，制定焰火晚会安保工作方案和应急预案，全面排查燃放区域、观看区域及周边重要路段风险隐患，加强对活动承办方的安全监管，指导做好安全燃放工作。 活动当天，洛阳市公安局在现场设置指挥部，统筹调度指挥特警、交警等警种以及各县区公安机关，警种协作、警地联动，在保障全市社会面防控的基础上，叠加投入1万余名安保人员，提前到岗开展安全隐患排查、交通疏导、路面管控、人员分流、场地安保等工作，设置四条安保防线和三个安保圈层，确保了活动平稳安全有序。 伴随着最后一朵烟花落下，直至人流平稳散去，执勤警力才陆续撤离，他们背朝璀璨光影，用担当奉献守护年味“烟火气”。 至烟花汇演顺利结束，全市无发生重大案事件、重大事故，社会面治安、交通情况整体良好。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 席林燕南 文/图）