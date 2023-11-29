龙年到！游客在龙门石窟用钟声“敲醒”新年

爆竹辞旧岁，钟声迎新年。10日(正月初一)上午10时许，在龙门石窟香山寺，一场盛大的敲钟祈福活动正在进行，浑厚、悠扬的钟声在山谷间回荡，将对新年的美好祝福送进千家万户。

爆竹辞旧岁，钟声迎新年。10日(正月初一)上午10时许，在龙门石窟香山寺，一场盛大的敲钟祈福活动正在进行，浑厚、悠扬的钟声在山谷间回荡，将对新年的美好祝福送进千家万户。

上午9时许，便有不少游客在香山寺等待。活动开始，一场热闹的舞狮表演率先开场，不少游客与舞狮互动，烘托祥和新春氛围。舞狮表演结束后，“盛世新年 香山钟声”敲钟祈福活动正式开始，游客们纷纷排队敲钟，喜迎龙年。

同时，大型实景演出《龙门首焉·白居易》也于初一一大早，在龙门古街开启迎宾盛典，举行热闹非凡的巡街仪式。该演出的香山茶语篇章于敲钟祈福仪式结束后，亮相香山寺。现场，多名与龙门相关的历史人物“穿越”至现场，与游客对诗互动并赠送福袋。

从广州来洛阳游玩的万女士说，昨日(除夕)，她就和家人就一同来到了洛阳。“我们新年的第一站就是龙门石窟，因为在龙门石窟过龙年感觉意义非凡，下次再有这样的机会，要等到12年之后。”万女士说。（洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠 文/图）