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向前走，拼出更确定的未来——新春致读者
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.09 08:22

　　再远的路，也挡不住前行的脚步。今天是除夕，在亿万国人的心心念念中，农历龙年就要来了。仿佛是种执念，哪怕连日奔波凌晨抢票，哪怕翻山越岭千里迢迢，大家依然风尘仆仆奔向家的方向。此刻，我们诚挚地向大家道一声：过年好！

　　既然选择了出发，便只顾风雨兼程。透过这场全国跨区域人员流动量预计达90亿人次、或创历史新高的春运大潮，我们再次感受到了浓浓乡愁，感受到了流动中国的蓬勃脉动，更感受到了中国人的韧性。

　　在全球经济复苏乏力、国内周期性和结构性矛盾叠加的当下，用勇气点亮前行的路，每一步都踏实向前，这样的韧性何其珍贵。时代的一粒沙，落在每个人身上都是一座山。在经济下行压力下，一些企业面临经营压力，一些群众就业、生活遇到困难。产品怎么打开销路？收入如何稳住不减？融资难怎么破？求职难如何解？……一桩桩、一件件，都面临着不少困难挑战。

　　关关难过关关过。回望2023，在河洛大地上，我们看到更多的不是踟蹰不前，而是一个个向前走、奋力拼的身影。数九寒冬，孟津区平乐镇张盘小学的女足姑娘们坚持冬训，穿着薄衣、红着脸蛋，不停奔跑只为“用足球改变命运”；竞争激烈，在洛邑古城附近开汉服店的全璞未曾退缩，不仅努力让自己更专业，今年还想开一家分店；挑战垄断，中硅高科研发中心主任刘见华及同事们“七年磨一剑”，让14种产品实现进口替代……身处不确定的时代，太多人以自身确定的努力，拼出更确定的未来。

　　回眸过去一年，我们的城市也很拼——纵然部分经济指标短期波动，坚决不走老路，全力以发展“四新一装备”风口产业为重点重塑产业格局；纵然文旅热潮下不难引流，依然坚定转型，向着主打“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”的新文旅迈进；纵然财政压力趋紧，仍然坚守初心，全力推进老旧小区改造、邻里中心建设、城乡供排水一体化等民生工程……当百万吨乙烯项目6个月具备开工条件、中州时代一期核心厂房81天封顶，当“汉服热”持续升温、洛阳入选全国十大热门旅游城市，当491个老旧小区6.2万户“老居民”过上“新生活”，298个邻里中心、2003个乡里中心托起群众家门口的幸福……一个让洛阳人更骄傲的洛阳阔步走来！

　　“城市要有高度，更要有温度。”今天的洛阳更加深知，无论是推动高质量发展，还是打造高品质生活，更大的荣光永远在前方。翻看今年政府工作报告，既要推动五大先进制造业集群、17条优势产业链全年营收超过4600亿元，新增各类创新平台300个以上、高新技术企业超200家，也要积极推进32个城中村、 143个老旧小区改造，新建邻里中心65个、社区体育公园50个……一项项目标任务，既承载着整座城市的发展质感，也牵动着咱老百姓的幸福体感。抚今追昔，是我们每个人的创业和奋斗，演奏出城市不断奋进的宏伟交响；前行路上，洛阳发展的步履铿锵，仍需你我用进取的足迹汇聚助力。

　　四季轮转，冬去春来。春天是一个季节，更是奋力生长的希望。新的春天，新的一年，让我们坚定地向前走、莫停留，为自己，也为我们深爱的洛阳拼出一个“未来可期”！（洛阳日报编辑部）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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