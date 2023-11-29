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“爱在洛城”免费接送游客暖心行动倡议书
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.08 20:47

亲爱的市民朋友们：

　　去年以来，秉承“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”理念，洛阳大力发展新文旅产业，吸引众多游客纷至沓来。从诚实经营的商户，到热心服务的志愿者，再到免费接送游客的公益组织，洛阳人用一次次暖心善举，让我们的家乡有爱有光。眼下，农历春节即将来到，洛阳再次进入旅游客流高峰期。今起，洛阳日报社联合洛阳市文明办、洛阳市文广旅局以及洛阳多家公益团体开展“爱在洛城”免费接送游客暖心行动，特向大家发出如下倡议：

　　我们倡议，广大市民朋友积极参与“爱在洛城”暖心行动，将私家车变为“爱心车”，在机场、火车站、汽车站、高铁站、重点景区、网红打卡地等游客集中区域，为有需要的旅客提供免费接送服务，让广大游客感受洛阳温度。目前，洛阳公益顺风车协会、洛阳娄建党雷锋车队、洛阳兔窝户外自驾游俱乐部、洛阳乐享征途自驾游俱乐部、洛阳车行山水户外运动俱乐部等公益团体已加入此次行动。

　　我们倡议，广大市民朋友自觉践行“让行于客”“让景于客”“让城于客”，合理安排出游，避开客流高峰，尽量减少扎堆拥堵。如确需开车出行时，自觉遵守交通规则，展现城市文明形象。

　　我们倡议，广大市民朋友在接待外地游客时，积极推介河洛文化、讲好洛阳故事，当好城市宣传员。你可以把所见所闻拍摄成感人、暖心、温情、有趣的小视频，并将视频推送至609202393@qq.com，我们将择优组织宣传。

　　我们倡议，社会各界积极参与“爱在洛城”免费接送游客暖心行动，为爱心车辆提供物料或资金支持，确保免费接送游客的爱心车辆保持良好的状态。您若有意参与，可以拨打18103886377联系我们。

　　市民朋友们，让我们携起手来，人人参与、共建共享，想游客所想，急游客所急，供游客所需，让远道而来的客人在洛阳收获美的享受、找到家的感觉，为洛阳新文旅产业高质量发展出一份力、添一份彩！

　　洛阳日报社

　　洛阳市文明办

　　洛阳市文广旅局
[ 责任编辑：潘亮 ]
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