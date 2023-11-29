春节期间，洛阳80家公共机构内部停车场免费对外开放

2月8日，记者从洛阳市城市管理委员会获悉，为最大限度服务保障外地来洛游客和广大市民群众自驾出行车辆停放，经协调，2024年春节期间，洛阳市80家公共机构内部停车场将免费对外开放，开放停车位4395个。

2月8日，记者从洛阳市城市管理委员会获悉，为最大限度服务保障外地来洛游客和广大市民群众自驾出行车辆停放，经协调，2024年春节期间，洛阳市80家公共机构内部停车场将免费对外开放，开放停车位4395个。

免费停放时段

2月9日(农历除夕)18:00开始，至2月17日(正月初八)18:00结束。

免费开放机构及开放泊位数