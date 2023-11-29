文化名人聚焦洛阳 细说两次伟大“相遇”

最近，洛阳文旅火爆出圈，不少文化学者、名人等也将目光聚焦洛阳这座千年古都。日前，在山东卫视的《黄河文化大会》上，文化学者蒙曼、郦波用“9个数字”推介河南，其中大部分和洛阳有莫大的渊源，董宇辉在直播间从地理讲到历史，分享洛阳历史上的“高光”时刻……

郦波推介河南 （视频截图）

最近，洛阳文旅火爆出圈，不少文化学者、名人等也将目光聚焦洛阳这座千年古都。日前，在山东卫视的《黄河文化大会》上，文化学者蒙曼、郦波用“9个数字”推介河南，其中大部分和洛阳有莫大的渊源，董宇辉在直播间从地理讲到历史，分享洛阳历史上的“高光”时刻……

众多名人聚焦洛阳 千年古都吸引越来越多人关注

“一条黄河，孕育了璀璨的河洛文明。”“二里头遗址，打破了蒙在夏朝身上的面纱。”近期，在山东卫视的《黄河文化大会》上，文化学者蒙曼、郦波用“9个数字”推介河南，被网友笑称“山东卫视又来给河南文旅上分了”。

无独有偶。随着洛阳文旅火爆出圈，洛阳这座千年古都再次吸引更多人关注。近日，董宇辉在直播间里，提起“洛阳这片土地见证了很多文明发展融合的重要过程”，尤其是两次美丽的“相遇”——孔子入周问礼于老子、“大唐双子星”李白和杜甫在洛阳的“相遇”，再一次让这两次相遇走进人们的视野。

“洛阳见证了很多文明，首先孔子拜老子就在这个地方，而且孔子在见完老子之后，整个人回去状态就不一样了。”在直播间里，董宇辉提到老子给孔子带来的智慧，包括直言不讳的忠告，例如太聪明的人容易给自己招致祸端等。

如今在瀍河区东关大街东头，竖立着一座碑楼，这座悬山式顶的碑楼两侧各有一拱门，中间镶嵌着一通古碑，上面写着“孔子入周问礼乐至此”9个大字。这块立于清朝雍正年间的石碑，就是为了纪念孔子入周问礼这一盛事，而这也是中国古代思想文化史上的一件大事。

孔子入周问礼 他把老子比喻为“龙”

孔子为什么要来洛阳向老子问礼呢？这是因为当时洛阳是国家的政治、经济、文化的中心，孔子入周问礼学乐，对弘扬周代文化、扩大儒家文化对当时和后世的影响，起了重大作用。

蔡运章先生在其新书《周公营洛邑与周代文明》中提到，孔子入周的活动有三项内容，一是向老子问礼，老子衷心告诫孔子，做人要脚踏实地、虚怀若谷，才能取得成功。这次问礼对孔子影响很大，后来孔子弟子问他对老子有什么印象，孔子说：“至于龙吾不能知，其乘风云而上天。吾今日见老子，其犹龙邪！”孔子把老子比作能“乘风云而上天”的“龙”，足可见孔子对老子的高度评价。

“孔子来洛阳除了见老子，还有访乐于苌弘，以及实地去考察周朝的礼乐制度。”蔡运章说，这为其创立儒家学说，奠定了深厚的思想基础。

“大唐双子星”的相遇成为中国文学史上的佳话

“李白遇见杜甫是大唐双子星的相遇，这兄弟俩的缘分就发生在洛阳。”在直播间里，董宇辉又分别谈起洛阳的白马寺、北魏孝文帝力推的民族融合，以及李白和杜甫在洛阳的相遇。

闻一多先生曾说过，四千年的历史里，除了孔子见老子，没有比这两人的会面，更重大，更神圣，更可纪念的。他把李白和杜甫的遇见比喻为“日月相会，是太阳和月亮的碰撞”。

市隋唐史学会会长王恺说，李白和杜甫在洛阳的相遇，其实是李白在第三次来洛阳时发生的。大唐天宝三年(公元744年)春天，李白来到阔别8年的洛阳，在这里遇到了唐代另一位伟大诗人杜甫，从而成就了中国文学史上的一个佳话。

董宇辉提到，比李白小11岁的杜甫，可谓李白的小迷弟，他为李白写了十几首诗，“是真的爱这个哥”。李白和杜甫一个感性率真、一个知性沉稳，一个浪漫潇洒、一个少年老成。他们在洛阳的日子里携手游历，饮酒作诗，相谈甚欢。随后，两人又游历到梁宋一带(今开封商丘一带)，与诗人高适邂逅，三人或策马奔腾，或评诗论文，逍遥快乐。

王恺说，洛阳作为十三朝古都，华夏文明的发祥地之一，这片土地上发生了太多值得铭记的重大事件，尤其是这两次“双星汇洛”，不仅光耀河洛大地，也辉映了整个华夏文明圈，千年来滋养着中国人的精神世界，也是值得所有华夏儿女铭记的历史定格。（洛报融媒·洛阳网记者 李砺瑾）