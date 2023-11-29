《大唐狄公案》今日开播 “洛阳元素”令人期待

今日，由演员周一围、王丽坤、钟楚曦等主演，优酷视频出品的古装探案剧《大唐狄公案》开播。3日下午，该剧超前观剧专场活动在涧西区一影城举办，参与该活动的洛阳影迷，成为全国首批提前观剧的观众。

今日，由演员周一围、王丽坤、钟楚曦等主演，优酷视频出品的古装探案剧《大唐狄公案》开播。3日下午，该剧超前观剧专场活动在涧西区一影城举办，参与该活动的洛阳影迷，成为全国首批提前观剧的观众。

《大唐狄公案》讲述了武则天时期，狄仁杰受命为官断案、为民除害的传奇经历，勾勒出盛唐时期的风情画卷。

在活动现场播放的剧集片段中，记者看到了多个“洛阳元素”。

武则天是我国历史上唯一的女皇帝，独掌政权21年，她将洛阳作为都城，革除时弊，发展生产，完善科举制度等，确保了社会安定和经济发展。至今，洛阳仍留有许多与武则天有关的遗迹、遗物和传说。在《大唐狄公案》中，狄仁杰彻查一系列遗留悬案的故事背景，就发生在神都洛阳。

另外，《大唐狄公案》分多个案件章节，以单元剧的形式呈现狄仁杰侦破奇案的细节。其中，多个悬案中均提到了“神都洛河河水”，神都指洛阳，洛河即如今的洛河。

狄仁杰与洛阳的渊源不止于此。据史料记载，狄仁杰的故居在神都尚贤坊。尚贤坊其位置在今龙门大道与古城路交叉口东北不远处。此坊还有天官侍郎张锡、建安王武攸宜、大理卿裴谈、河东节度使韦凑等人的宅园。狄仁杰死后，也葬于洛阳。

优酷视频相关负责人介绍，该剧改编自荷兰作家高罗佩的同名小说，作为中西方文化交流的桥梁，目前，优酷已向荷兰赠送《大唐狄公案》电视播出权，同时为当地观众制作荷兰语版本。“狄仁杰是洛阳的重要‘名片’，相信随着电视剧的播出，更多的人将会认识洛阳、喜欢洛阳，为城市带来新一轮的热度。”该负责人说。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨）