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有“唐”味的洛阳年，更甜！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2024.01.30 08:22

　　“龙年春节就回盛唐过个年”“我想去洛阳穿汉服逛天街”……连日来，伴随着一系列剧透式预热，我市今年春节将举办的“穿越盛唐洛阳年”各项活动陆续揭开面纱，引发广泛关注。

　　年是归途，是团圆，是心头最甜的味道，堆积着每个中国人内心最深沉的情感。一样的春节，不一样的年味。今年春节，我市共举办201项节庆文旅活动，主打一个“穿越”，意在寻找人们记忆深处的盛唐年味。这年味是“宫里过大年”，“开城”再现大唐盛景，“上朝”同庆新春之喜，“观灯”共赏火树银花；是“天街奇幻夜”迎新春，体验万邦朝拜游街，陪伴“武皇”御驾巡游，见证“李白”“杜甫”首次在洛阳相遇；是月映花灯歌舞升平，“诗仙李白”化身DJ打碟，千人穿汉服、蹦唐迪，来一场春节狂欢盛宴……一日千年、梦回神都，大家想要的国风唐韵，洛阳有；想要的正宗年味，洛阳也有。

　　洛阳年，“唐”味足。穿越盛唐的背后，是与千年历史的对话，是对岁月静好的向往。近两年，我市打好“盛世隋唐”牌，发展新文旅，从《风起洛阳》等引领全网打卡热，到“神都奇幻志”全城剧本杀掀起穿越风，从《寻迹洛神赋》等沉浸式演艺爆火出圈，到“汉服热”席卷大街小巷，“盛唐”已然成为洛阳文旅的引流利器，成为赋予游客沉浸式体验的最佳IP。“盛唐”是洛阳的别称，洛阳是“盛唐”的代表。如果你不想过一个平淡的年，那就“穿越”回盛唐，过一个甘甜的洛阳年！(洛平)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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